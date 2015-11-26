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Glenn Hughes

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29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»

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14 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

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21 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES об Арете Франклин

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8 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

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29 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES о RITCHIE BLACKMORE: «Он большой оригинал»

27 сен 2017 : 		 Причина раннего завершения шоу GLENN HUGHES

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|||| 29 июн 2021

GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы



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В совершенно новом интервью для передачи "In The Basement With Jesse Bruce", которая выходит в эфир на радиостанции WMPA в Гранд-Хейвене, штат Мичиган, бывшего басиста/вокалиста DEEP PURPLE Glenn'a Hughes'a спросили, каково было работать с Ritchie Blackmore'ом, легендарным гитаристом, который пользуется репутацией угрюмого и самовлюблённого человека, на что он ответил:

«Когда я пришёл в группу, в первый же уикэнд мы вместе полетели в Гамбург и устроили мальчишеский уикэнд. Мы сидели в баре и веселились от души. Ritchie за кулисами, когда я пришёл в группу, был великолепен. И я говорю это с улыбкой, но когда мы начали работать, когда группа начала раскручиваться, я не проводил с ним много времени, потому что у него была своя гримёрка, он путешествовал один, он был изолирован. Он был непростым. Я улыбаюсь и хихикаю. Я люблю Ritchie. Он сложный человек. С такими людьми трудно работать. На сцене группа работала на полную катушку. Но вне сцены всё было немного странно, поскольку мы путешествовали по отдельности».

GLENN HUGHES Says He





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