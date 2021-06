29 июн 2021



GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы



В совершенно новом интервью для передачи "In The Basement With Jesse Bruce", которая выходит в эфир на радиостанции WMPA в Гранд-Хейвене, штат Мичиган, бывшего басиста/вокалиста DEEP PURPLE Glenn'a Hughes'a спросили, каково было работать с Ritchie Blackmore'ом, легендарным гитаристом, который пользуется репутацией угрюмого и самовлюблённого человека, на что он ответил:



«Когда я пришёл в группу, в первый же уикэнд мы вместе полетели в Гамбург и устроили мальчишеский уикэнд. Мы сидели в баре и веселились от души. Ritchie за кулисами, когда я пришёл в группу, был великолепен. И я говорю это с улыбкой, но когда мы начали работать, когда группа начала раскручиваться, я не проводил с ним много времени, потому что у него была своя гримёрка, он путешествовал один, он был изолирован. Он был непростым. Я улыбаюсь и хихикаю. Я люблю Ritchie. Он сложный человек. С такими людьми трудно работать. На сцене группа работала на полную катушку. Но вне сцены всё было немного странно, поскольку мы путешествовали по отдельности».













