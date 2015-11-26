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Glenn Hughes

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15 ноя 2021 : 		 GLENN HUGHES хотел быть честен

18 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»

22 июл 2021 : 		 ORANGE AMPLIFICATION представили фирменный усилитель от GLENN HUGHES

29 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы

20 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом

18 янв 2021 : 		 GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI

7 авг 2020 : 		 GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня

22 июл 2020 : 		 GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 апр 2020 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

4 дек 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»

20 сен 2019 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2019 : 		 GLENN HUGHES и TRAPEZE: репортаж 1994 года

12 фев 2019 : 		 GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом

29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»

18 дек 2018 : 		 GLENN HUGHES урегулировал все разногласия с DEEP PURPLE по авторским отчислениям

4 дек 2018 : 		 Концертное видео GLENN HUGHES

14 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

11 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES открыл американскую часть тура

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES о возможном сотрудничестве с COVERDALE'ом

21 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES об Арете Франклин

23 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GLENN HUGHES

16 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES о Дейве Холланде

8 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

16 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE
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GLENN HUGHES хотел быть честен



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GLENN HUGHES в рамках недавнего интервью рассказал о том, почему его автобиография "Deep Purple And Beyond: Scenes From The Life Of A Rock Star" получилась именно такой:

«Когда я писал книгу, мой издатель спросил меня, есть ли что-то, что я держу в секрете. И я подумал, что, возможно, мне нужно забраться поглубже и рассказать всё. Поэтому мне пришлось по-настоящему углубиться и быть очень, очень, очень честным. Поэтому, чтобы рассказать вам правду — а правда должна быть во всём, что мы делаем, — и рассказать вам о том, что я делал не очень хорошее; не только о том, что было хорошо и как всё было здорово, мне пришлось глубоко копнуть и рассказать о некоторых тёмных вещах. Мне пришлось умереть, чтобы вернуться. Поэтому, когда я решил быть очень честным с самим собой ради книги, то для меня это была прекрасная возможность рассказать вам о том, как я искупил свою вину перед людьми. Даже если люди уже умерли, мне пришлось загладить свою вину и перед ними, потому что они были для меня очень близкими друзьями. Но в книге нет ничего ненастоящего, мне пришлось быть очень честным».

Он признался, что «это был болезненный опыт — быть настолько личным в своей книге»:

«Но я должен был сказать правду. Хотя иногда и некрасиво говорить людям настоящую правду. Моя книга — она должна была быть такой. Поэтому я хотел убедиться, что всё было именно так, как было. Местами было некрасиво — некоторые вещи в жизни некрасивы. Но вы должны смотреть правде в глаза. Ты должен рассказать о том, что есть, и как всё было на самом деле».

GLENN HUGHES Wanted To Be





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