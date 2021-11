сегодня



GLENN HUGHES хотел быть честен



GLENN HUGHES в рамках недавнего интервью рассказал о том, почему его автобиография "Deep Purple And Beyond: Scenes From The Life Of A Rock Star" получилась именно такой:



«Когда я писал книгу, мой издатель спросил меня, есть ли что-то, что я держу в секрете. И я подумал, что, возможно, мне нужно забраться поглубже и рассказать всё. Поэтому мне пришлось по-настоящему углубиться и быть очень, очень, очень честным. Поэтому, чтобы рассказать вам правду — а правда должна быть во всём, что мы делаем, — и рассказать вам о том, что я делал не очень хорошее; не только о том, что было хорошо и как всё было здорово, мне пришлось глубоко копнуть и рассказать о некоторых тёмных вещах. Мне пришлось умереть, чтобы вернуться. Поэтому, когда я решил быть очень честным с самим собой ради книги, то для меня это была прекрасная возможность рассказать вам о том, как я искупил свою вину перед людьми. Даже если люди уже умерли, мне пришлось загладить свою вину и перед ними, потому что они были для меня очень близкими друзьями. Но в книге нет ничего ненастоящего, мне пришлось быть очень честным».



Он признался, что «это был болезненный опыт — быть настолько личным в своей книге»:



«Но я должен был сказать правду. Хотя иногда и некрасиво говорить людям настоящую правду. Моя книга — она должна была быть такой. Поэтому я хотел убедиться, что всё было именно так, как было. Местами было некрасиво — некоторые вещи в жизни некрасивы. Но вы должны смотреть правде в глаза. Ты должен рассказать о том, что есть, и как всё было на самом деле».













