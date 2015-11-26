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Glenn Hughes

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GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня



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В новом интервью подкасту "Thunder Underground" легендарный басист/вокалист Glenn Hughes ответил на вопрос, будет ли он продолжать сочинять музыку до своего «последнего дня»:

«Да, буду. Люди задают мне этот вопрос — не всё время, но они задают его.

Мой хороший друг, о котором вы знаете, — не буду его называть — но у нас был разговор об уходе на покой. И я знаю много людей старше меня, которые всё еще продолжают: [Mick] Jagger и Robert Plant; это мои друзья. Они всё ещё продолжают заниматься этим, потому что любят музыку.

Если ты музыкант и автор песен, ты просто продолжаешь сочинять. Я занимаюсь этим уже 50 лет. Но с тех пор как я стал вести трезвый образ жизни, последние 28 лет я пишу песни о выздоровлении.

На самом деле я не знаю, в курсе ли вы, но большая часть моей работы связана с человеческим состоянием, с фактором любви и выздоровлением, а также с тем, что я свободен, и в этом моя суть».

Hughes также поговорил о возможности создания новой музыки с гитаристом BLACK SABBATH Tony Iommi, с которым он работал над альбомом "Seventh Star" 1986 года (выпущенным под флагом BLACK SABBATH), а также "Fused" и сборником сессионных треков под названием "The 1996 DEP Sessions":

«Время от времени я разговариваю с Tony, и мы немного посмеиваемся, потому что каждый раз, когда мы беседуем, мы говорим о том, чтобы ещё немного поработать вместе. И всё, что я могу сказать, — я знаю, что Tony сейчас занимается риффами дома; у него есть своя студия.

Я работал над тремя альбомами с Tony: я записывал "Fused", я сделал "DEP Sessions" и "Seventh Star", так что мы с Tony можем что-то сделать букавально за одну ночь; это происходит очень быстро.

Всё, что меня волнует, — это его здоровье, его прекрасные отношения с женой и дочерью, он счастлив и здоров. Но меня не удивит, если мы с Tony займёмся чем-то ещё. Возможно ли это в текущий момент? Уж точно не сегодня, но как знать».

GLENN HUGHES Will Keep Writing Music Until His Final Day





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


7 авг 2020, 15:08		Мне его сольники дико нравятся, вних есть все: энергия, безудерный драйв, молодость и жизнь. Чего не скажешь о его бывших коллегах.

freeze2


7 авг 2020, 16:59		Да хуйле им не сочинять да не выступать за хорошие денюшки то. Поглядел бы я на этих "творцов" ежели бы им никто не платил за это всё, мигом бы свои группы побросали лет в 20, как большинство обывателей и делает.


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