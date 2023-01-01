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Glenn Hughes

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21 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Ни о чём не жалею»

18 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур по США

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30 май 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

14 май 2023 : 		 GLENN HUGHES отмечает 50-летие Burn DEEP PURPLE

21 авг 2022 : 		 GLENN HUGHES: «COVID серьёзно меня зацепил»

15 ноя 2021 : 		 GLENN HUGHES хотел быть честен

18 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»

22 июл 2021 : 		 ORANGE AMPLIFICATION представили фирменный усилитель от GLENN HUGHES

29 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы

20 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом

18 янв 2021 : 		 GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI

7 авг 2020 : 		 GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня

22 июл 2020 : 		 GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 апр 2020 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

4 дек 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»

20 сен 2019 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

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12 фев 2019 : 		 GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом

29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»

18 дек 2018 : 		 GLENN HUGHES урегулировал все разногласия с DEEP PURPLE по авторским отчислениям

4 дек 2018 : 		 Концертное видео GLENN HUGHES

14 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

11 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES открыл американскую часть тура

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES о возможном сотрудничестве с COVERDALE'ом
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GLENN HUGHES: «Ни о чём не жалею»



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В недавнем интервью для Sonic Perspectives легендарного басиста/вокалиста Glenn'a Hughes'a (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, BLACK COUNTRY COMMUNION), который в этом месяце отметит свое 72-летие, спросили, не жалеет ли он о чём-либо. Он ответил:

«Нет, я ни о чём не жалею, потому что всё произошло именно для того, чтобы я был здесь. Я совершал поступки, которыми не горжусь, но я восстановился после всего, что сделал, загладил свою вину перед людьми, которым я, возможно, сказал что-то неуместное. Я утаил всё, что было странным. Но я был очень честен и открыт в своей жизни — 31 год восстановления. "Восстановление" — важное слово для меня. Так что, продолжая этот тур, я даю людям понять, кто я такой и кого они увидят».

На вопрос о том, чувствует ли он себя удовлетворённым всем, чего добился, или ему ещё есть чего добиваться в жизни, Glenn ответил:

«Я ни за чем не гонюсь. Мне всего хватает — у меня всего достаточно. Я думаю, что если кто-то отчаянно чего-то добивается, то это действительно ужасно. Но я научился жить настоящим моментом. Я не гонюсь ни за людьми, ни за вещами, ни за одним, ни за другим. Каждый год у меня появляется новая музыка. Я постоянно сочиняю музыку, выхожу на сцену и играю со своей группой, которую я очень люблю».




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