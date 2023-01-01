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GLENN HUGHES: «Ни о чём не жалею»



В недавнем интервью для Sonic Perspectives легендарного басиста/вокалиста Glenn'a Hughes'a (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, BLACK COUNTRY COMMUNION), который в этом месяце отметит свое 72-летие, спросили, не жалеет ли он о чём-либо. Он ответил:



«Нет, я ни о чём не жалею, потому что всё произошло именно для того, чтобы я был здесь. Я совершал поступки, которыми не горжусь, но я восстановился после всего, что сделал, загладил свою вину перед людьми, которым я, возможно, сказал что-то неуместное. Я утаил всё, что было странным. Но я был очень честен и открыт в своей жизни — 31 год восстановления. "Восстановление" — важное слово для меня. Так что, продолжая этот тур, я даю людям понять, кто я такой и кого они увидят».



На вопрос о том, чувствует ли он себя удовлетворённым всем, чего добился, или ему ещё есть чего добиваться в жизни, Glenn ответил:



«Я ни за чем не гонюсь. Мне всего хватает — у меня всего достаточно. Я думаю, что если кто-то отчаянно чего-то добивается, то это действительно ужасно. Но я научился жить настоящим моментом. Я не гонюсь ни за людьми, ни за вещами, ни за одним, ни за другим. Каждый год у меня появляется новая музыка. Я постоянно сочиняю музыку, выхожу на сцену и играю со своей группой, которую я очень люблю».







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