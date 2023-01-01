29 дек 2023



GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»



В новом интервью для Classic Rock Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath, The Dead Daisies) рассказал о своих рок-н-ролльных похождениях. Ниже приведена выдержка из статьи.



Hughes признался, что «прожил жизнь 10 человек и сделал всё, что только можно себе представить, хорошее и плохое, замечательное и глупое»:



«Мне очень повезло, что я не умер. У меня была передозировка, меня били пистолетом, в меня стреляли, меня резали ножом, меня переехала машина... И я всё ещё жив и могу рассказать об этом. С чего начнём?»



Кто был первым музыкальным исполнителем, который поразил ваше воображение?



«The Beatles. Я помню, как пришёл домой из школы и увидел их на телевизионном шоу с Мюриэл Янг в 1963 году, и это было то, что мне нужно. Я спросил свою маму, которая назвала меня в честь Гленна Миллера: "Есть ли у меня шанс получить один из этих инструментов?", имея в виду гитару. Изначально я хотел стать футболистом, но не был в этом достаточно хорош, однако я обнаружил, что у меня хорошо получается играть на гитаре, и я остановился на этом. По окончании школы я собирался в сентябре устроиться на настоящую работу, но в августе мне предложили стать участником профессиональной рок-н-ролльной группы Finders Keepers, и я принял это предложение. Я был моложе всех в группе на десять лет».



Ваш первый шаг в ряды элиты был сделан вместе с Мэлом Гэлли и Дэйвом Холландом в группе Trapeze. По крайней мере, в Америке вы стали настоящей рок-звездой ещё до того, как вам исполнилось 20 лет.



«Да, Trapeze очень хорошо принимали в Америке. Сначала мы гастролировали там с The Moody Blues, ещё до того, как записали альбом, и каждый вечер играли неизвестные песни по 45 минут перед их аудиторией, и реакция была невероятной. Мне тогда было 17 лет. К тому времени, когда я принял предложение присоединиться к Deep Purple в 1973 году, на Trapeze раскупали по 10 000 билетов за вечер в Америке в качестве хедлайнеров».







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