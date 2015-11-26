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GLENN HUGHES : «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»



Thomann Music недавно погвоорили с Glenn'ом Hughes'ом (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, BLACK COUNTRY COMMUNION) и спросили его, в частности, о его статусе «легенды»:



«Да я такой же нормальный человек, как и вы. Я просто музыкант, который оказался в нужное время в нужном месте, и у меня есть дар никогда не сдаваться. Я люблю музыку. Я научился читать музыку в 11 лет, я играл на тромбоне — не самый сексуальный инструмент. Меня назвали в честь Гленна Миллера — а вы знаете, кто он был, он играл на тромбоне. Я родился в музыкальной семье, и у меня не было иного выбора, кроме как стать либо футболистом, либо музыкантом, я просто выбрал правильную сторону».



На вопрос о том, какой период его творческой карьеры наиболее для него памятен, Hughes ответил:



«Это было до DEEP PURPLE — в TRAPEZE, совсем давно. Мне тогда было 18 лет. Мы играли для пяти человек за вечер. И когда я ушёл из группы, мы играли для десяти тысяч за вечер. Потом я пришёл в DEEP PURPLE, и это было грандиозно. Я помню это, потому что я одалживал денег у родителей и работал как вол. И потому со мной случилось вот это. И так получилось потому, что я никогда не опускал голову и никогда не думал о том, чтобы всё бросить. Так что именно это самый важный в духовном плане момент моей карьеры».















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