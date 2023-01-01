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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
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Glenn Hughes

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2 окт 2023 : 		 GLENN HUGHES, ROBIN ZANDER, LZZY HALE, MATT SORUM на частной вечеринке в Бразилии

19 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

11 сен 2023 : 		 JOE BONAMASSA и CHAD SMITH присоединились на сцене к GLENN HUGHES

9 сен 2023 : 		 Альбом GLENN HUGHES и ROBIN GEORGE все таки выйдет на CD

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

30 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Нельзя, чтобы люди платили, чтобы увидеть, как кто-то поёт под фонограмму»

21 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Ни о чём не жалею»

18 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур по США

5 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GLENN HUGHES

30 май 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

14 май 2023 : 		 GLENN HUGHES отмечает 50-летие Burn DEEP PURPLE

21 авг 2022 : 		 GLENN HUGHES: «COVID серьёзно меня зацепил»

15 ноя 2021 : 		 GLENN HUGHES хотел быть честен

18 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»

22 июл 2021 : 		 ORANGE AMPLIFICATION представили фирменный усилитель от GLENN HUGHES

29 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы

20 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом

18 янв 2021 : 		 GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI

7 авг 2020 : 		 GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня

22 июл 2020 : 		 GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 апр 2020 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

4 дек 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»

20 сен 2019 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2019 : 		 GLENN HUGHES и TRAPEZE: репортаж 1994 года

12 фев 2019 : 		 GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом

29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»
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GLENN HUGHES, ROBIN ZANDER, LZZY HALE, MATT SORUM на частной вечеринке в Бразилии



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Glenn Hughes (DEEP PURPLE),Robin Zander (CHEAP TRICK),Lzzy Hale (HALESTORM),Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER),Steve Stevens (Billy Idol), Gilby Clarke (GUNS N' ROSES) и другие музыканты приняли участие в выступлении на частной вечеринке 30 сентября в Piracicaba, São Paulo, Brazil. Организатором мероприятия выступила компания Sthorm — специальное подразделение, использующее блокчейн-технологии для развития и распространения прикладных социальных и экологических наук.

Среди прочих были исполнены такие песни как:

* "You Could Be Mine" (GUNS N' ROSES)
* "Highway Star" (DEEP PURPLE)
* "Smoke On The Water" (DEEP PURPLE)
* "The Flame" (CHEAP TRICK)
* "It's A Long Way To The Top" (AC/DC)
* "Fall To Pieces" (VELVET REVOLVER)
* "Rebel Rebel" (DAVID BOWIE)
* "Rebel Yell" (BILLY IDOL)




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