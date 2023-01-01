GLENN HUGHES, ROBIN ZANDER, LZZY HALE, MATT SORUM на частной вечеринке в Бразилии
Glenn Hughes (DEEP PURPLE),Robin Zander (CHEAP TRICK),Lzzy Hale (HALESTORM),Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER),Steve Stevens (Billy Idol), Gilby Clarke (GUNS N' ROSES) и другие музыканты приняли участие в выступлении на частной вечеринке 30 сентября в Piracicaba, São Paulo, Brazil. Организатором мероприятия выступила компания Sthorm — специальное подразделение, использующее блокчейн-технологии для развития и распространения прикладных социальных и экологических наук.
Среди прочих были исполнены такие песни как:
* "You Could Be Mine" (GUNS N' ROSES)
* "Highway Star" (DEEP PURPLE)
* "Smoke On The Water" (DEEP PURPLE)
* "The Flame" (CHEAP TRICK)
* "It's A Long Way To The Top" (AC/DC)
* "Fall To Pieces" (VELVET REVOLVER)
* "Rebel Rebel" (DAVID BOWIE)
* "Rebel Yell" (BILLY IDOL)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет