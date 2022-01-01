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GLENN HUGHES: «COVID серьёзно меня зацепил»



GLENN HUGHES поделился информацией о состоянии здоровья:



«Я оказался последним из группы, кто заболел, поэтому, когда я заболел, я подумал: "Ну, сколько ещё будут болеть?" У меня был довольно тяжёлый случай, так что я никак не мог бы продолжить. Поэтому я рад, что у ребят был шанс на продолжение... Они отлично справились, они приехали совсем без предварительного приглашения и проделали замечательную работу. Я очень рад за всех, что они смогли работать дальше и выполнить обязательства.



Послушайте, это был 11-недельный тур, и это долгое время для любого человека — любой возрастной группы — особенно в нынешних условиях. Как вы знаете, многие группы отказываются от участия, отменяют концерты, люди сталкиваются с COVID по всему миру; благослови их Бог. Но мы смогли продолжить и выполнить свои обязательства.



Эта штука так заразна, она свирепствует повсюду, особенно в Европе. Это ужасно. Но мы начинаем гастроли [в США] через пару недель, и мы провели их в прошлом году, и всё было хорошо. Мы очень осторожны с окружающими. Да, с нами всё будет в порядке».







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