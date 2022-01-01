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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 17
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Glenn Hughes

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21 авг 2022 : 		 GLENN HUGHES: «COVID серьёзно меня зацепил»

15 ноя 2021 : 		 GLENN HUGHES хотел быть честен

18 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»

22 июл 2021 : 		 ORANGE AMPLIFICATION представили фирменный усилитель от GLENN HUGHES

29 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы

20 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом

18 янв 2021 : 		 GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI

7 авг 2020 : 		 GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня

22 июл 2020 : 		 GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 апр 2020 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

4 дек 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»

20 сен 2019 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2019 : 		 GLENN HUGHES и TRAPEZE: репортаж 1994 года

12 фев 2019 : 		 GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом

29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»

18 дек 2018 : 		 GLENN HUGHES урегулировал все разногласия с DEEP PURPLE по авторским отчислениям

4 дек 2018 : 		 Концертное видео GLENN HUGHES

14 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES: «Если Mick Jagger ещё в деле, то у меня есть шанс!»

11 сен 2018 : 		 GLENN HUGHES исполняет DEEP PURPLE

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES открыл американскую часть тура

27 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES о возможном сотрудничестве с COVERDALE'ом

21 авг 2018 : 		 GLENN HUGHES об Арете Франклин

23 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GLENN HUGHES

16 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES о Дейве Холланде

8 фев 2018 : 		 GLENN HUGHES собирается выпустить фильм о текущем турне

16 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES об исполнении песен DEEP PURPLE
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GLENN HUGHES: «COVID серьёзно меня зацепил»



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GLENN HUGHES поделился информацией о состоянии здоровья:

«Я оказался последним из группы, кто заболел, поэтому, когда я заболел, я подумал: "Ну, сколько ещё будут болеть?" У меня был довольно тяжёлый случай, так что я никак не мог бы продолжить. Поэтому я рад, что у ребят был шанс на продолжение... Они отлично справились, они приехали совсем без предварительного приглашения и проделали замечательную работу. Я очень рад за всех, что они смогли работать дальше и выполнить обязательства.

Послушайте, это был 11-недельный тур, и это долгое время для любого человека — любой возрастной группы — особенно в нынешних условиях. Как вы знаете, многие группы отказываются от участия, отменяют концерты, люди сталкиваются с COVID по всему миру; благослови их Бог. Но мы смогли продолжить и выполнить свои обязательства.

Эта штука так заразна, она свирепствует повсюду, особенно в Европе. Это ужасно. Но мы начинаем гастроли [в США] через пару недель, и мы провели их в прошлом году, и всё было хорошо. Мы очень осторожны с окружающими. Да, с нами всё будет в порядке».




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