19 сен 2023



GLENN HUGHES планирует новый альбом



GLENN HUGHES в интервью "Iron City Rocks" сказал, что настал момент для нового сольного альбома:



«Я — артист, который должен создавать новую музыку. Я намереваюсь — я ненавижу это слово "намереваюсь", но каждый год я нахожу у себя новую подшивку новых песен. Кстати, я готовлюсь к следующему году — в следующем году я собираюсь выпустить еще один альбом Glenn'а, первый за девять лет, потому что пришло время это сделать!»



По поводу того, откуда он черпает свое лирическое вдохновение в настоящее время, Glenn сказал:



«Я не пишу о политике. Я пишу о человеческом состоянии. Я пишу о том, как мы себя чувствуем, через что мы проходим, пройдем ли мы через это — знаете, принятие, пребывание в настоящем моменте. Для меня это главное. Люди называют это бодрствованием, пробуждением, если хотите... Для меня все дело в том, чтобы оставаться в настоящем моменте, и я пишу об этом».







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