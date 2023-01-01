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Glenn Hughes

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19 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES планирует новый альбом

11 сен 2023 : 		 JOE BONAMASSA и CHAD SMITH присоединились на сцене к GLENN HUGHES

9 сен 2023 : 		 Альбом GLENN HUGHES и ROBIN GEORGE все таки выйдет на CD

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

30 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Нельзя, чтобы люди платили, чтобы увидеть, как кто-то поёт под фонограмму»

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18 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES открыл тур по США

5 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GLENN HUGHES

30 май 2023 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

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21 авг 2022 : 		 GLENN HUGHES: «COVID серьёзно меня зацепил»

15 ноя 2021 : 		 GLENN HUGHES хотел быть честен

18 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я принял Интернет»

22 июл 2021 : 		 ORANGE AMPLIFICATION представили фирменный усилитель от GLENN HUGHES

29 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES любит RITCHIE BLACKMORE'а, но работать с ним снова не стал бы

20 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом

18 янв 2021 : 		 GLENN HUGHES — о возможном сотрудничестве с TONY IOMMI

7 авг 2020 : 		 GLENN HUGHES продолжит сочинять музыку до последнего дня

22 июл 2020 : 		 GLENN HUGHES — о введении в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 апр 2020 : 		 Новое видео GLENN HUGHES

4 дек 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я играл с лучшими гитаристами. И Гэри Мур был венцом»

20 сен 2019 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

4 июн 2019 : 		 GLENN HUGHES и TRAPEZE: репортаж 1994 года

12 фев 2019 : 		 GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом

29 янв 2019 : 		 GLENN HUGHES: «Я просто музыкант, оказавшийся в нужное время в нужном месте»

18 дек 2018 : 		 GLENN HUGHES урегулировал все разногласия с DEEP PURPLE по авторским отчислениям
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|||| 19 сен 2023

GLENN HUGHES планирует новый альбом



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GLENN HUGHES в интервью "Iron City Rocks" сказал, что настал момент для нового сольного альбома:

«Я — артист, который должен создавать новую музыку. Я намереваюсь — я ненавижу это слово "намереваюсь", но каждый год я нахожу у себя новую подшивку новых песен. Кстати, я готовлюсь к следующему году — в следующем году я собираюсь выпустить еще один альбом Glenn'а, первый за девять лет, потому что пришло время это сделать!»

По поводу того, откуда он черпает свое лирическое вдохновение в настоящее время, Glenn сказал:

«Я не пишу о политике. Я пишу о человеческом состоянии. Я пишу о том, как мы себя чувствуем, через что мы проходим, пройдем ли мы через это — знаете, принятие, пребывание в настоящем моменте. Для меня это главное. Люди называют это бодрствованием, пробуждением, если хотите... Для меня все дело в том, чтобы оставаться в настоящем моменте, и я пишу об этом».




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