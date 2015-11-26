GLENN HUGHES пока не хочет записывать сольный альбом
Легендарный басист/вокалист Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION, BLACK SABBATH) заявил журналу Guitar Interactive, что в ближайшее время он не планирует записывать новый сольный альбом. «Я не думаю, что он выйдет в обозримом будущем, потому что я очень занят гастролями, — сказал он во время шоу NAMM в Анахайме, штат Калифорния, которое проходило в прошлом месяце. — И я не хочу записывать альбом. Не думаю, что сейчас подходящее время для него».
Однако Hughes не исключил выхода нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION, в котором также участвуют барабанщик Jason Bonham, клавишни Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL) и блюз-роковый гитарист/вокалист Joe Bonamassa.
«Мы с Joe по-прежнему очень [музыкально] совместимы, и мы говорим о [записи и выпуске] альбома в следующем году», — сказал Glenn.
Последний сольный альбом Hughes'a, получивший название "Resonate", был выпущен в ноябре 2016 года на лейбле Frontiers Music Srl. В записи участвовали сольная группа Glenn'a, Søren Andersen (гитары и сопродюсер), Pontus Engborg (ударные) и Lachy Doley (клавишные), а также давний друг Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), который присоединился к ним в студии для открывающего и закрывающего номеров.
Четвертый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION "BCCIV" был выпущен в сентябре 2017 года и стал первой работой группы после диска "Afterglow" 2013 года.
Saint Portnoy
Нафига писать новое, пока можно подоить пурпурную корову ещё немного)
Rus
Moomrick
LOR
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