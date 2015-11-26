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Glenn Hughes

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GLENN HUGHES рассказал о встрече с юным LARS'ом ULRICH'ом



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Glenn Hughes поговорил с Kiki Classic Rock, в ходе которой рассказал о встрече с будущим барабанщиком METALLICA Lars'ом Ulrich'ом перед концертом DEEP PURPLE в Дании:

«Моё первое шоу с DEEP PURPLE в декабре 1973 года состоялось в Копенгагене. И я очень хорошо помню, как в отеле перед выступлением было около 50 фанатов. И я увидел маленького мальчика — ему, должно быть, было лет 12 или 13 — со своим отцом, и он заглядывал в окно. Я вышел поговорить с ним на улицу, и это был Lars Ulrich. Он помнит это. Он написал предисловие к моей книге. Итак, Lars — мой друг, и мы говорим об этом случае, когда он был маленьким мальчиком. И это был момент, который я никогда не забуду, потому что я помню это — я помню — и это невероятно».

Ulrich написал предисловие для книги Hughes'а под названием"Deep Purple And Beyond: Scenes From The Life Of A Rock Star", которая вышла в 2011 году. Он также ввёл DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла в апреле 2016 года.

В Зале славы Ulrich выступил со страстной речью, в которой похвалил британских легенд хард-рока за достижение славы «старомодным способом»:

«Они упорно трудились, постоянно гастролировали, выпускали альбомы каждый год, иногда раз в два года, и никогда не придавали значения ни имиджу, ни критике. И в золотой век рок-н-ролла они были известны, прежде всего, своей музыкой, а в смысле разврата и запрещённых веществ, по слухам, они были джентльменами до конца. На самом деле если вам хочется что-то накопать на них, то основной грязью в отношении DEEP PURPLE была постоянная смена состава. Десять разных участников группы за первые семь лет, а всего — четырнадцать.

Эти ребята могли играть. Они могли импровизировать. Они постоянно и с задором соревновались друг с другом, чтобы дважды занять новое, неизвестное ранее место в музыке, и никогда не повторялись».

Ulrich, уроженец Дании, также приписал заслугу DEEP PURPLE за то, что они оказал раннее влияние на METALLICA:

«Почти без исключений каждая хард-рок-группа за последние 40 лет, включая мою, ведёт свою историю от BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN и DEEP PURPLE. И, насколько я понимаю, эти три группы всегда должны считаться равными касательно сочинения своих песен, записей и достижений. Там, где я вырос, и в остальном мире за пределами Северной Америки, все были равны по статусу, положению и влиянию. Так что в моей душе — и я знаю, что говорю от лица многих моих коллег-музыкантов и миллионов фэнов PURPLE, когда признаюсь в этом, — я несколько озадачен тем, что они так поздно попали в Зал славы рок-н-ролла».

GLENN HUGHES Remembers Meeting 9-Year-Old LARS ULRICH Before DEEP PURPLE Concert In Copenhagen





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


20 фев 2021, 14:08		фактически невероятно, но наверно помнит оттого что ребенок с папашкой пришел


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