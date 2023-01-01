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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 63
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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 63
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 34
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 29
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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The Who

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30 окт 2023 : 		 Новые релизы THE WHO выйдут в феврале

29 июл 2023 : 		 Шинейд О'Коннор выступает с THE WHO

19 июл 2023 : 		 Новый бокс-сет THE WHO выйдет осенью

29 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

13 мар 2023 : 		 ROGER DALTREY — о выпуске нового альбома THE WHO: «А есть ли смысл?»

5 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

1 ноя 2022 : 		 Новое видео басиста THE WHO

13 май 2022 : 		 Переиздания THE WHO выйдет летом

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления THE WHO

18 фев 2022 : 		 Винил THE WHO выйдет весной

15 ноя 2021 : 		 ROGER DALTREY — о новой музыке

21 июл 2021 : 		 Документальный фильм THE WHO доступен для просмотра

6 май 2021 : 		 PETE TOWNSHEND: «Я не знаю, когда ждать нового альбома THE WHO»

14 апр 2021 : 		 THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе

22 мар 2021 : 		 Вышел ЕР THE WHO

1 мар 2021 : 		 В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков

13 окт 2020 : 		 THE WHO переиздают альбом

6 окт 2020 : 		 Видео с выступления THE WHO

21 сен 2020 : 		 Видео с текстом THE WHO

30 июн 2020 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO

9 июн 2020 : 		 ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным

20 мар 2020 : 		 Постер THE WHO ушёл за £11,500

13 мар 2020 : 		 THE WHO отменили тур из-за коронавируса

24 янв 2020 : 		 Винилы THE WHO выйдут весной

24 дек 2019 : 		 Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»
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|||| сегодня

Новые релизы THE WHO выйдут в феврале



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Второго февраля состоится выход третьего комплекта half-speed-винилов THE WHO — "Quadrophenia" и "The Who By Numbers". Мастеринг изданий проводили Jon Astley и Miles Showell в Abbey Road Studios.

THE WHO - Half-Speed Mastered Editions Of Quadrophenia And The Who By Numbers To Arrive In February




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