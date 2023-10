сегодня



Новые релизы THE WHO выйдут в феврале



Второго февраля состоится выход третьего комплекта half-speed-винилов THE WHO — "Quadrophenia" и "The Who By Numbers". Мастеринг изданий проводили Jon Astley и Miles Showell в Abbey Road Studios.







