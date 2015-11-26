Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 42
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 29
*SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа» 20
[= ||| все новости группы



*

The Who

*



14 апр 2021 : 		 THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе

22 мар 2021 : 		 Вышел ЕР THE WHO

1 мар 2021 : 		 В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков

13 окт 2020 : 		 THE WHO переиздают альбом

6 окт 2020 : 		 Видео с выступления THE WHO

21 сен 2020 : 		 Видео с текстом THE WHO

30 июн 2020 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO

9 июн 2020 : 		 ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным

20 мар 2020 : 		 Постер THE WHO ушёл за £11,500

13 мар 2020 : 		 THE WHO отменили тур из-за коронавируса

24 янв 2020 : 		 Винилы THE WHO выйдут весной

24 дек 2019 : 		 Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»

16 дек 2019 : 		 Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO сдал назад

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео THE WHO 1982 года

23 ноя 2019 : 		 Новая песня THE WHO

23 ноя 2019 : 		 Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати

12 ноя 2019 : 		 PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене

20 окт 2019 : 		 THE WHO о туре

3 окт 2019 : 		 Новый сингл THE WHO

27 сен 2019 : 		 Вокалист THE WHO потерял голос

13 сен 2019 : 		 Новая песня THE WHO

15 янв 2019 : 		 THE WHO планируют новый альбом

1 авг 2018 : 		 Биография вокалиста THE WHO выйдет осенью

23 мар 2018 : 		 Вокалист THE WHO получил миллион за выступление на дне рождения
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе



*
zoom
*
* *
На дворе 1967 год. Heinz Beanz запускает свой знаменитый рекламный слоган "Beanz Meanz Heinz" и с тех пор становится любимцем Великобритании всех времён. В этом же году THE WHO выпускают третий альбом "The Who Sell Out", где Roger Daltrey сидит в ванне, наполненной Heinz Beanz, а "Heinz Baked Beans" является вторым треком. Таким был 1967 год. Но мы не пытаемся произвести большую сенсацию, мы просто говорим о поколении. И вот спустя более чем 50 лет две иконы вновь вместе, чтобы отпраздновать выпуск расширенного издания "The Who Sell Out" (он выйдет 23 апреля) — но на этот раз без ванн, наполненных фасолью.

Вместо этого Heinz и THE WHO выпускают ограниченное издание банок "Beanz Meanz The Who": баночки, продаваемые в США, соберут средства для "Teen Cancer America", а банки, продаваемые в Великобритании, соберут средства для благотворительной организации "Magic Breakfast", занимающейся проблемой голода среди детей, и благотворительной организации "Teenage Cancer Trust", Heinz и соответствующих благотворительных партнёров THE WHO.

Гигантская подписанная от руки (пустая) банка размером 57,5 см (В) x 42 см (Д) также будет выставлена на аукцион для сбора средств с 15 апреля по 25 апреля.

Чистая выручка не только поможет организации "Magic Breakfast" продолжить работу по искоренению детского голода как барьера на пути к образованию в Великобритании и позволит продолжать предоставлять здоровые завтраки ученикам более 1000 школ в неблагополучных районах каждый учебный день, но и поможет профинансировать жизненно важную работу "Teen Cancer America" и "Teenage Cancer Trust" по поддержке молодых людей в возрасте 13–24 лет при лечении рака.

THE WHO And HEINZ BEANZ Reunite After 50 Years For Limited-Edition Charity Cans



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 227

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом