THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе



На дворе 1967 год. Heinz Beanz запускает свой знаменитый рекламный слоган "Beanz Meanz Heinz" и с тех пор становится любимцем Великобритании всех времён. В этом же году THE WHO выпускают третий альбом "The Who Sell Out", где Roger Daltrey сидит в ванне, наполненной Heinz Beanz, а "Heinz Baked Beans" является вторым треком. Таким был 1967 год. Но мы не пытаемся произвести большую сенсацию, мы просто говорим о поколении. И вот спустя более чем 50 лет две иконы вновь вместе, чтобы отпраздновать выпуск расширенного издания "The Who Sell Out" (он выйдет 23 апреля) — но на этот раз без ванн, наполненных фасолью.



Вместо этого Heinz и THE WHO выпускают ограниченное издание банок "Beanz Meanz The Who": баночки, продаваемые в США, соберут средства для "Teen Cancer America", а банки, продаваемые в Великобритании, соберут средства для благотворительной организации "Magic Breakfast", занимающейся проблемой голода среди детей, и благотворительной организации "Teenage Cancer Trust", Heinz и соответствующих благотворительных партнёров THE WHO.



Гигантская подписанная от руки (пустая) банка размером 57,5 см (В) x 42 см (Д) также будет выставлена на аукцион для сбора средств с 15 апреля по 25 апреля.



Чистая выручка не только поможет организации "Magic Breakfast" продолжить работу по искоренению детского голода как барьера на пути к образованию в Великобритании и позволит продолжать предоставлять здоровые завтраки ученикам более 1000 школ в неблагополучных районах каждый учебный день, но и поможет профинансировать жизненно важную работу "Teen Cancer America" и "Teenage Cancer Trust" по поддержке молодых людей в возрасте 13–24 лет при лечении рака.







