В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков



THE WHO в нескольких вариантах переиздают альбом 1967 года "The Who Sell Out", самым грандиозным из которых станет вариант Super Deluxe Edition, включающий 112 треков, 46 из которых ранее не издавались. Помимо этого издание будет содержать 80-страничную книгу в твёрдом переплёте с редкими фотографиями и памятными вещами, новые заметки от Pete'a Townshend'a с комментариями от Pete'a Drummond'a (диджея Radio London), Richard'a Evans'a (дизайнера) и Roy'я Flynn'а (менеджера клуба Speakeasy), а также девять постеров. В качестве затравки была выпущена ЕР, включающая "Pictures Of Lily" (новый ремикс, ранее не издавалась), "Kids! Do You Want Kids?" (a.k.a. "Do You Want Kids, Kids?") (ранее не издавалась) и "Odorono" (ранее не издавалась).



"The Who Sell Out" Super Deluxe Edition



Disc 1 - Original mono mix, mono As & Bs and unreleased mono mixes



Disc 2 - Original stereo mix and stereo bonus tracks



Disc 3 - Studio outtakes, "fly-on-the-wall" versions of early takes of songs from the album sessions, "studio chat" etc.



Disc 4 – "The Road To Tommy" will contain stereo mixes of the studio tracks recorded in 1968 — some previously unreleased — plus 1968 As and Bs mono mixes (all tracks remixed from original 4 and 8-track session tapes in THE WHO vault)



Disc 5 - 14 of Pete Townshend's original demos, previously unreleased and exclusive to this set



Bonus 7" discs:



1. Track U.K. 45 repro "I Can See For Miles" (early mono mix with single-tracked vocal) and "Someone's Coming" (original U.K. track single mix with single-tracked vocal)



2. Decca U.S.A. 45 repro "Magic Bus" (U.S./U.K. mono) and "Dr Jekyll And Mr Hyde" (original U.S. Decca single mix)



80-page, hard-back full-color book, including rare period photos, memorabilia and track annotation and new liner notes by Pete Townshend with comments from from Pete Drummond (Radio Caroline DJ), Chris Huston (Talentmasters Studio), Richard Evans (designer), Roy Flynn (Speakeasy Club manager), Arnold Schwartzman (designer) and Andy Neill (WHO biographer)



Memorabilia:



Nine posters and inserts, including replicas of 20" x 30" original Adrian George poster; Gig poster — City Hall, Newcastle: THE WHO, TRAFFIC and THE TREMELOES; Saville Theatre 8-page program; Business card for the Bag o' Nails club, Kingly Street; fan club photo of group; flyer for Bath Pavilion concerts including THE WHO; crack-back bumper sticker for Wonderful Radio London; Keith Moon's Speakeasy club membership card; WHO fan club newsletter.























