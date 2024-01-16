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The Who

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ROGER DALTREY о будущем THE WHO



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В новом интервью газете The Times Roger'a Daltrey спросили, появится ли какая-нибудь новая музыка от THE WHO. 79-летний певец, который последний раз выступал со своим коллегой по группе THE WHO Pete'ом Townshend'ом прошлым летом, ответил:

«Я не могу ответить на этот вопрос. Я не сочиняю песни для THE WHO и никогда не сочинял. Нам с Питом нужно встретиться и всё обсудить, но в данный момент я рад признаться, что эта часть моей жизни закончилась».

По поводу того, что THE WHO продали свой каталог за 100 миллионов фунтов стерлингов более десяти лет назад, Roger сказал:

«Мне было трудно это сделать. Это всё равно что продать фамильное серебро, но с другой стороны нам сделали хорошее предложение. Я богатый человек, но я не приношу пользы обществу, потому что мне ничего не нужно. И по сей день у меня тот самый менталитет военного времени. Мне трудно что-либо выбросить. Моему костюму от Merc 20 лет, а на моих джинсах дырки».

Daltrey также рассказал о том, как изменился музыкальный бизнес за последние пять десятилетий, в частности, о том, как артисты получают вознаграждение за свои песни:

«Деньги не делают тебя счастливым. Но я считаю, что молодых артистов обокрали. На стриминге на заработаешь, даже если ты написал отличную песню. Вы можете написать хит для Тейлор Свифт, и даже если он наберёт миллиард просмотров, вы получите чек примерно на 3000 фунтов стерлингов».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 янв 2024
IJzerklompje
Группа почтенная и мною безмерно уважаемая мной, но всë же группе уже пора уходить на покой. Разве что стоит сходить в студию, дописать, пока живые, что-нибудь недописанное и неизданное и издать компиляцию. В последние годы у Долтри, который славился хорошо сохраняющимся голосом, он стал стремительно пропадать.

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