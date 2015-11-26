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The Who

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15 ноя 2021 : 		 ROGER DALTREY — о новой музыке

21 июл 2021 : 		 Документальный фильм THE WHO доступен для просмотра

6 май 2021 : 		 PETE TOWNSHEND: «Я не знаю, когда ждать нового альбома THE WHO»

14 апр 2021 : 		 THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе

22 мар 2021 : 		 Вышел ЕР THE WHO

1 мар 2021 : 		 В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков

13 окт 2020 : 		 THE WHO переиздают альбом

6 окт 2020 : 		 Видео с выступления THE WHO

21 сен 2020 : 		 Видео с текстом THE WHO

30 июн 2020 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO

9 июн 2020 : 		 ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным

20 мар 2020 : 		 Постер THE WHO ушёл за £11,500

13 мар 2020 : 		 THE WHO отменили тур из-за коронавируса

24 янв 2020 : 		 Винилы THE WHO выйдут весной

24 дек 2019 : 		 Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»

16 дек 2019 : 		 Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO сдал назад

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео THE WHO 1982 года

23 ноя 2019 : 		 Новая песня THE WHO

23 ноя 2019 : 		 Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати

12 ноя 2019 : 		 PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене

20 окт 2019 : 		 THE WHO о туре

3 окт 2019 : 		 Новый сингл THE WHO

27 сен 2019 : 		 Вокалист THE WHO потерял голос

13 сен 2019 : 		 Новая песня THE WHO
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|||| 15 ноя 2021

ROGER DALTREY — о новой музыке



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ROGER DALTREY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать что-то новое от THE WHO:

«Нет смысла заниматься музыкой, если вы не можете зарабатывать ею на жизнь, — во всяком случае для меня. В чём смысл? Последняя пластинка стоила мне денег, чтобы её записать. Я не вижу смысла в этом, понимаете? Я слишком простой представитель рабочего класса для этого. Я работаю с 15 лет, и чтобы выйти и не получить деньги за работу... Я не против, если это благотворительность, но мне нужно кормить семью — много внуков и много детей. Так что это непросто. Я не знаю, будем ли мы когда-нибудь записывать новую музыку, но я никогда не говорю "никогда" — скажем так.

Я общаюсь с Pete'ом раз в год. Я не видел его два года. Я скучаю по нему, по встрече с ним. Всегда рад видеть его. Но мы не настолько дружны. Нам это и не нужно. Мы знаем, что мы рядом друг с другом. Я всегда был слегка замкнутым человеком».

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КомментарииСкрыть/показать 2 )

AlexTronenko


15 ноя 2021, 11:28		Роджер хорошо выглядит для 77 лет

resurgamresponses


15 ноя 2021, 19:47		кстати да. не бухает наверное


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