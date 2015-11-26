15 ноя 2021



ROGER DALTREY — о новой музыке



ROGER DALTREY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать что-то новое от THE WHO:



«Нет смысла заниматься музыкой, если вы не можете зарабатывать ею на жизнь, — во всяком случае для меня. В чём смысл? Последняя пластинка стоила мне денег, чтобы её записать. Я не вижу смысла в этом, понимаете? Я слишком простой представитель рабочего класса для этого. Я работаю с 15 лет, и чтобы выйти и не получить деньги за работу... Я не против, если это благотворительность, но мне нужно кормить семью — много внуков и много детей. Так что это непросто. Я не знаю, будем ли мы когда-нибудь записывать новую музыку, но я никогда не говорю "никогда" — скажем так.



Я общаюсь с Pete'ом раз в год. Я не видел его два года. Я скучаю по нему, по встрече с ним. Всегда рад видеть его. Но мы не настолько дружны. Нам это и не нужно. Мы знаем, что мы рядом друг с другом. Я всегда был слегка замкнутым человеком».







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