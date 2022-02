сегодня



Винил THE WHO выйдет весной



По случаю дня музыкального магазина группа THE WHO выпустит виниловую версию альбома 1982 года "It's Hard". Помимо основного материала новое издание будет содержать и ряд бонусных композиций.







