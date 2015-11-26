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The Who

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18 фев 2022 : 		 Винил THE WHO выйдет весной

15 ноя 2021 : 		 ROGER DALTREY — о новой музыке

21 июл 2021 : 		 Документальный фильм THE WHO доступен для просмотра

6 май 2021 : 		 PETE TOWNSHEND: «Я не знаю, когда ждать нового альбома THE WHO»

14 апр 2021 : 		 THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе

22 мар 2021 : 		 Вышел ЕР THE WHO

1 мар 2021 : 		 В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков

13 окт 2020 : 		 THE WHO переиздают альбом

6 окт 2020 : 		 Видео с выступления THE WHO

21 сен 2020 : 		 Видео с текстом THE WHO

30 июн 2020 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO

9 июн 2020 : 		 ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным

20 мар 2020 : 		 Постер THE WHO ушёл за £11,500

13 мар 2020 : 		 THE WHO отменили тур из-за коронавируса

24 янв 2020 : 		 Винилы THE WHO выйдут весной

24 дек 2019 : 		 Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»

16 дек 2019 : 		 Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO сдал назад

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео THE WHO 1982 года

23 ноя 2019 : 		 Новая песня THE WHO

23 ноя 2019 : 		 Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати

12 ноя 2019 : 		 PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене

20 окт 2019 : 		 THE WHO о туре

3 окт 2019 : 		 Новый сингл THE WHO

27 сен 2019 : 		 Вокалист THE WHO потерял голос
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Винил THE WHO выйдет весной



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По случаю дня музыкального магазина группа THE WHO выпустит виниловую версию альбома 1982 года "It's Hard". Помимо основного материала новое издание будет содержать и ряд бонусных композиций.

THE WHO - 40th Anniversary 2LP Half-Speed Master Of It's Hard Album Available In April




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