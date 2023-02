сегодня



Фрагмент нового релиза THE WHO



THE WHO готовят к выпуску новый концертный релиз, The Who With Orchestra Live At Wembley, который будет доступен на тройном красном виниле, тройном черном виниле, в варианте 2-CD / Blu-Ray (с аудио в 5.1) и на обычном CD. Фрагмент из этого релиза, Baba O'Riley", доступен ниже.



Трек-лист:



BLU RAY AUDIO: Atmos Mix / Stereo / 5.1

1 Who Are You

2 Eminence Front

3 Imagine A Man

4 Pinball Wizard

5 Hero Ground Zero

6 Join Together

7 Substitute (Without Orchestra)

8 The Seeker (Without Orchestra)

9 Won't Get Fooled Again (Acoustic)

10 Behind Blue Eyes (Acoustic)

11 Ball And Chain

12 The Real Me

13 I’m One

14 The Punk And The Godfather

15 5:15

16 Drowned (Without Orchestra)

17 The Rock

18 Love Reign O'er Me

19 Baba O’Riley

20 Tea & Theatre (Acoustic)



CD 1

1 Who Are You

2 Eminence Front

3 Imagine A Man

4 Pinball Wizard

5 Hero Ground Zero

6 Join Together

7 Substitute (Without Orchestra)

8 The Seeker (Without Orchestra)

9 Won't Get Fooled Again (Acoustic)

10 Behind Blue Eyes (Acoustic)



CD 2

1 Ball And Chain

2 The Real Me

3 I’m One

4 The Punk And The Godfather

5 5:15

6 Drowned (Without Orchestra)

7 The Rock

8 Love Reign O'er Me

9 Baba O’Riley

10 Tea & Theatre (Acoustic)







