Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO



Барабанщик JANE'S ADDICTION Stephen Perkins вместе с музыкантами из восьми стран записал карантинное видео на кавер-версию THE WHO "Baba O'Riley" — оно доступно ниже.



















