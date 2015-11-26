Фраза, имя группы
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Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»
66
Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них...
43
Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании
28
Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер...
24
MEGADETH записывают 18 песен
23
все новости группы
The Who
Великобритания
Rock
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Hard Rock
Psychedelic Rock
http://www.thewho.net
Facebook:
https://www.facebook.com/thewho
30 июн 2020
:
Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO
9 июн 2020
:
ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным
20 мар 2020
:
Постер THE WHO ушёл за £11,500
13 мар 2020
:
THE WHO отменили тур из-за коронавируса
24 янв 2020
:
Винилы THE WHO выйдут весной
24 дек 2019
:
Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»
16 дек 2019
:
Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет
28 ноя 2019
:
Гитарист THE WHO сдал назад
28 ноя 2019
:
Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»
25 ноя 2019
:
Концертное видео THE WHO 1982 года
23 ноя 2019
:
Новая песня THE WHO
23 ноя 2019
:
Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати
12 ноя 2019
:
PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене
20 окт 2019
:
THE WHO о туре
3 окт 2019
:
Новый сингл THE WHO
27 сен 2019
:
Вокалист THE WHO потерял голос
13 сен 2019
:
Новая песня THE WHO
15 янв 2019
:
THE WHO планируют новый альбом
1 авг 2018
:
Биография вокалиста THE WHO выйдет осенью
23 мар 2018
:
Вокалист THE WHO получил миллион за выступление на дне рождения
18 мар 2018
:
Вокалист THE WHO выпускает сольный альбом
22 фев 2018
:
Концертный релиз THE WHO выйдет весной
18 авг 2017
:
Трейлер нового релиза THE WHO
16 авг 2017
:
Видео с выступления THE WHO
2 авг 2017
:
Бокс-сет THE WHO выйдет осенью
21 июл 2017
:
THE WHO в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
22 апр 2016
:
Вокалист THE WHO о ситуации в AC/DC
29 фев 2016
:
Вокалист THE WHO записал классику PETE TOWNSHEND
6 ноя 2015
:
Новый концертный релиз THE WHO выйдет в ноябре
30 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD THE WHO
7 май 2015
:
Лидер THE WHO представит симфоническую Quadrophenia
1 май 2015
:
Фрагмент нового DVD THE WHO
26 фев 2015
:
Лидер THE WHO переиздает сольные работы
10 фев 2015
:
Колыбельные от THE WHO
2 фев 2015
:
11 альбомов THE WHO выйдут на виниле
12 дек 2014
:
THE WHO: видео из тура
26 ноя 2014
:
Видео с текстом от THE WHO
30 сен 2014
:
Новая песня THE WHO
7 авг 2014
:
Участники METALLICA, JANE'S ADDICTION, KING'S X, DEATH ANGEL исполнили THE WHO
5 фев 2014
:
THE WHO запишут альбом
2 сен 2013
:
Делюкс-издание "Tommy" THE WHO выйдет в ноябре
17 дек 2012
:
Вокалист THE WHO упал на сцене
29 ноя 2012
:
Умер бывший менеджер THE WHO
9 ноя 2012
:
THE WHO представили новую сцену
13 сен 2012
:
Участники JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, DEF LEPPARD, DREAM THEATER на трибьюте THE WHO
27 авг 2012
:
"Live In Texas ’75" THE WHO выйдет в октябре
29 июн 2002
:
The Who – умер бассист.
сегодня
Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию
THE WHO
Барабанщик JANE'S ADDICTION Stephen Perkins вместе с музыкантами из восьми стран записал карантинное видео на кавер-версию THE WHO "Baba O'Riley" — оно доступно ниже.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).