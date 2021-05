сегодня



PETE TOWNSHEND: «Я не знаю, когда ждать нового альбома THE WHO »



PETE TOWNSHEND в рамках недавнего интервью Rolling Stone ответил на вопрос, правда ли, что он начал работать над материалом для нового альбома группы:



«Я не работаю над следующим альбомом WHO. Я думаю, что произошло следующее: когда я давал интервью для Uncut о "The Who Sell Out", меня спросили, готовлю ли я какой-либо материал или пишу ли что-нибудь. Я ответил, что в то время, то есть в тот момент, когда я давал это интервью перед Рождеством, у меня была идея для серии песен. Я написал серию эссе и работал над ними. Впоследствии у меня состоялся разговор с Roger'ом [Daltrey, вокал], я рассказал ему об этой идее, и она ему понравилась наполовину, но он согласился, сказав, что будет интересно послушать, когда появится музыка. А потом я начал читать то, что он говорил в прессе, что очень сильно расходилось с нашим разговором с глазу на глаз. Я думаю, что нам действительно нужно провести ещё один правильный разговор. Пока мы не поговорим, я думаю, что вряд ли существует реальная перспектива создания альбома WHO, потому что всё в моих руках, и обычно этим занимаюсь я, а потом приходит Roger и записывает свои партии.



Мне нужно знать, что я... Как бы это сказать? Я не хочу использовать слово "обслуживание". Но мне нужно знать, что я удовлетворяю потребности Roger'а как певца. Нас теперь только двое. И в эти дни он настаивает на том, чтобы петь музыку, в которую он верит целиком и полностью, в которую он может погрузиться. Если он не сможет проникнуться историей песни, он не сможет сделать хорошую работу. И это означает, что я должен в некотором смысле работать как портной. Я не настолько свободен, чтобы писать всё, что попадает на магнитофон.



Вот в таком состоянии находятся дела на настоящий момент. У меня есть несколько идей. В течение последнего года я работал над разными вещами. Я работал с другими артистами. Я трудился над своей собственной работой для "The Age Of Anxiety", основанной на романе. Я не знаю, будет ли ещё один альбом WHO. На нём должен быть Roger. И мне кажется, он даже жаловался, что не заработал на этом денег. Я сказал: "Кто вообще зарабатывает деньги на долбаных альбомах?" Я не знаю, кто зарабатывает. Может быть, два или три человека, но не многие».







+0 -0



просмотров: 97