Переиздания THE WHO выйдет летом



Восьмого июля состоится выход двух новых виниловых half-speed-mastered-альбомов THE WHO — "The Who Sell Out" и "Tommy". За новое звучание отвечал Jon Astley.



Трек-лист "The Who Sell Out":



Side 1

"Armenia City In The Sky"

"Heinz Baked Beans"

"Mary Anne With The Shaky Hand"

"Odorono"

"Tattoo"

"Our Love Was"

"I Can See For Miles"



Side 2

"Can’t Reach You"

"Medac"

"Relax"

"Silas Stingy"

"Sunrise"

"Rael (1 And 2)"



Трек-лист "Tommy":



Side 1

"Overture"

"It’s A Boy"

"1921"

"Amazing Journey"

"Sparks"

"The Hawker"



Side 2

"Christmas"

"Cousin Kevin"

"The Acid Queen"

"Underture"



Side 3

"Do You Think It’s Alright?"

"Fiddle About"

"Pinball Wizard"

"There’s A Doctor"

"Go To The Mirror!"

"Tommy, Can You Hear Me?"

"Smash The Mirror"

"Sensation"



Side 4

"Miracle Cure"

"Sally Simpson"

"I’m Free"

"Welcome"

"Tommy’s Holiday Camp"

"We’re Not Going To Take It"







