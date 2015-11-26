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*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 160
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 53
*ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 27
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The Who

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21 сен 2020 : 		 Видео с текстом THE WHO

30 июн 2020 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO

9 июн 2020 : 		 ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным

20 мар 2020 : 		 Постер THE WHO ушёл за £11,500

13 мар 2020 : 		 THE WHO отменили тур из-за коронавируса

24 янв 2020 : 		 Винилы THE WHO выйдут весной

24 дек 2019 : 		 Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»

16 дек 2019 : 		 Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO сдал назад

28 ноя 2019 : 		 Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео THE WHO 1982 года

23 ноя 2019 : 		 Новая песня THE WHO

23 ноя 2019 : 		 Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати

12 ноя 2019 : 		 PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене

20 окт 2019 : 		 THE WHO о туре

3 окт 2019 : 		 Новый сингл THE WHO

27 сен 2019 : 		 Вокалист THE WHO потерял голос

13 сен 2019 : 		 Новая песня THE WHO

15 янв 2019 : 		 THE WHO планируют новый альбом

1 авг 2018 : 		 Биография вокалиста THE WHO выйдет осенью

23 мар 2018 : 		 Вокалист THE WHO получил миллион за выступление на дне рождения

18 мар 2018 : 		 Вокалист THE WHO выпускает сольный альбом

22 фев 2018 : 		 Концертный релиз THE WHO выйдет весной

18 авг 2017 : 		 Трейлер нового релиза THE WHO

16 авг 2017 : 		 Видео с выступления THE WHO

2 авг 2017 : 		 Бокс-сет THE WHO выйдет осенью
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Видео с текстом THE WHO



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THE WHO опубликовали официальное видео с текстом на хит 1971 года — "Baba O'Riley".

THE WHO Release Official Lyric Video For Iconic 1971 Hit



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