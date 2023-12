сегодня



Что готовит THE WHO будущее?



Pete Townshend так ответил на вопрос Record Collector о будущем THE WHO:



«Думаю, нам с с Roger'ом пора пойти на ланч и побеседовать о том, что будет дальше. Потому что Сандрингем [Сандрингемский дворец, где прошло последнее на текущий момент выступление группы] не должен восприниматься как конец чего-то, но он воспринимается как конец эпохи.



Вопрос в том, что действительно осуществимо, что будет приносить доход, что будет весело? Поэтому я написал об этом Roger'у и сказал: "Давай. Давай поболтаем и посмотрим, что к чему"».







