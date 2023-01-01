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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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The Who

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Что готовит THE WHO будущее?



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Pete Townshend так ответил на вопрос Record Collector о будущем THE WHO:

«Думаю, нам с с Roger'ом пора пойти на ланч и побеседовать о том, что будет дальше. Потому что Сандрингем [Сандрингемский дворец, где прошло последнее на текущий момент выступление группы] не должен восприниматься как конец чего-то, но он воспринимается как конец эпохи.

Вопрос в том, что действительно осуществимо, что будет приносить доход, что будет весело? Поэтому я написал об этом Roger'у и сказал: "Давай. Давай поболтаем и посмотрим, что к чему"».




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