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The Who

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ROGER DALTREY — о выпуске нового альбома THE WHO: «А есть ли смысл?»



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В новом интервью NME Roger'y Daltrey был задан вопрос, стоит ли поклонникам ждать нового студийного альбома THE WHO, на что он ответил:

«А есть ли смысл? В чём смысл альбомов? Мы выпустили альбом четыре года назад [альбом 2019 года "Who"], и ничего не произошло. Кроме того, это отличный альбом, но в наши дни нет интереса к новому. Люди хотят слушать старую музыку. Я не знаю почему, но это факт».

Затем фронтмен объяснил, что фэнбаза группы сейчас варьируется «от 80-летних до восьмилетних»:

«В настоящий момент среди нашей аудитории очень много молодых людей. Это довольно интересно, что они увлекаются нашей музыкой. Но звукозаписывающие компании уже не делают ту же работу, что раньше».




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