Видео с выступления THE WHO



THE WHO в рамках шестинедельной акции "Join Together @ Home" представили фрагмент с выступления 2006 года в Piazza Grande, Локарно, Швейцария, в рамках которого впервые была исполнена композиция "Greyhound Girl".















