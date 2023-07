сегодня



Новый бокс-сет THE WHO выйдет осенью



UMR сообщили о том, что 15 сентября состоится выход бокс-сета THE WHO "Who's Next/Life House", в который войдут 155 треков, 89 из которых ранее не публиковались.



Трек-лист:



CD ONE: WHO’S NEXT (Remastered)

1. Baba O’Riley

2. Bargain

3. Love Ain’t for Keeping

4. My Wife

5. The Song Is Over

6. Getting In Tune

7. Going Mobile

8. Behind Blue Eyes

9. Won’t Get Fooled Again



CD TWO: PETE TOWNSHEND'S LIFE HOUSE DEMOS 1970 - 1971 – PART 1

1. Teenage Wasteland (Demo)*

2. Too Much (Demo) *

3. Going Mobile (Demo)*

4. There's A Fortune in Those Hills (Demo)*

5. Love Ain't For Keeping (Demo)*

6. Bargain (Demo)*

7. Greyhound Girl (Demo)*

8. Mary (Alternate Mix) (Demo)**

9. Behind Blue Eyes (Demo)*

10. Time Is Passing (Demo)*

11. Finally, Over (Demo)**

12. Baba O'Riley (Original Demo)**



CD THREE: PETE TOWNSHEND'S LIFE HOUSE DEMOS 1970 – 1971 – PART 2

1. Pure And Easy (Home Studio Mix) (Demo)*

2. Getting In Tune (Alternate Mix) (Demo)**

3. Nothing Is Everything (Let's See Action) (Demo)*

4. Won't Get Fooled Again (Demo)*

5. Baba O'Riley (Demo)*

6. Song Is Over (2021 Remix) (Demo)**

7. Pure And Easy (Olympic Studios Mix) (Demo)**

8. Mary (Original Mix) (Demo)*

9. Baba O'Riley (First Editing Demo)**

10. Song Is Over (Original Demo)*



CD FOUR: RECORD PLANT, NYC SESSIONS MARCH 1971

1. Don’t Do It (aka Baby Don’t You Do It) [Take 2, Unedited, March 16, 1971]**

2. Won’t Get Fooled Again [Take 13, March 16, 1971]*

3. Behind Blue Eyes (Version 1) [Take 15, March 16, 1971]**

4. Love Ain't For Keeping [Take 14, March 17, 1971]*

5. The Note (aka Pure and Easy) [Take 21, March 17, 1971]*

6. I’m In Tune (aka Getting in Tune) [Take 6, March 18, 1971*

7. Behind Blue Eyes (Version 2) [Take 10, March 18, 1971}*



CD FIVE: OLYMPIC SOUND STUDIOS, LONDON SESSIONS 1970-72

1. Pure And Easy*

2. I Don’t Know Myself [B-side with Unreleased Count-in]

3. Time Is Passing [Stereo Mix]**

4. Too Much of Anything [Original 1971 Vocal]**

5. Naked Eye [1971 Remake]**

6. Bargain (Early Mix)**

7. Love Ain't For Keeping (Unedited Mix)**

8. My Wife (Unedited Mix)**

9. Getting In Tune (Take 1 with Jam)**

10. Going Mobile (Alternate Mix)**

11. Song Is Over (Backing Track) [with Nicky Hopkins]**

12. When I Was a Boy**

13. Let's See Action (Unedited Mix)**

14. Relay (Unedited Mix) [Alternate Vocal]**

15. Put The Money Down [Remix with Original Vocal]*

16. Join Together [Unedited Remix]**



CD SIX: SINGLES & SESSIONS 1970-72

1. The Seeker (Original Single Mix)

2. Here For More [Original Single Mix]

3. Heaven And Hell [New Stereo Mix]**

4. Water [Eel Pie Sound Studio – New Unedited Mix]**

5. I Don't Know Myself [Eel Pie Sound Studio – New Unedited Mix]**

6. Naked Eye [Eel Pie Sound Studio – New Unedited Mix]**

7. Postcard [Eel Pie Sound Studio – Original 1970 Mix]**

8. Now I'm A Farmer [Eel Pie Sound Studio – New Remix]**

9. The Seeker (Unedited Version)**

10. Water (IBC Version)**

11. I Don’t Know Myself (IBC Version)**

12. Let's See Action (Original Single Mix)

13. When I Was a Boy (Original Single Mix)

14. Join Together (Original Single Mix)

15. Relay (Original Single Mix)

16. Waspman (Original Single Mix)

17. Long Live Rock (Original Olympic Mix)



CD SEVEN: LIVE AT THE YOUNG VIC, LONDON – APRIL 26, 1971

1. Love Ain’t for Keeping*

2. Pure And Easy*

3. Young Man Blues*

4. Time Is Passing*

5. Behind Blue Eyes*

6. I Don’t Even Know Myself*

7. Too Much of Anything*

8. Getting In Tune*

9. Bargain*



CD EIGHT: LIVE AT THE YOUNG VIC, LONDON – APRIL 26, 1971

1. Pinball Wizard**

2. See Me, Feel Me**

3. Baby Don’t You Do It*

4. Water*

5. My Generation*

6. (I’m A) Road Runner*

7. Naked Eye*

8. Bony Moronie*

9. Won’t Get Fooled Again*



CD NINE: LIVE AT THE CIVIC AUDITORIUM, SAN FRANCISCO – DECEMBER 12, 1971

1. Introduction**

2. I Can't Explain*

3. Substitute*

4. Summertime Blues**

5. My Wife*

6. Baba O'Riley**

7. Behind Blue Eyes*

8. Bargain*

9. Won't Get Fooled Again**

10. Baby Don't You Do It*

11. Magic Bus**



CD TEN: LIVE AT THE CIVIC AUDITORIUM, SAN FRANCISCO – DECEMBER 12, 1971

1. Introduction To Tommy**

2. Overture**

3. Amazing Journey**

4. Sparks**

5. Pinball Wizard**

6. See Me Feel Me**

7. My Generation**

8. Naked Eye*

9. Going Down*



BLU-RAY AUDIO: Steven Wilson Atmos Mix (48kHz 24-bit)** Steven Wilson 5.1 Mix (48kHz 24-bit)** Steven Wilson Stereo Mix (96kHz 24-bit)* Original 1971 Stereo Mix (96kHz 24-bit)

1. Baba O’Riley

2. Bargain

3. Love Ain’t For Keeping

4. My Wife

5. The Song Is Over

6. Getting In Tune

7. Going Mobile

8. Behind Blue Eyes

9. Won’t Get Fooled Again

Bonus Tracks: Steven Wilson Atmos Mix (48kHz 24-bit) Steven Wilson 5.1 Mix (48kHz 24-bit)

1. The Seeker (Unedited Version)**

2. Here For More*

3. Now I'm A Farmer**

4. I Don't Know Myself (Eel Pie Sound Version)**

5. Water (IBC Version)**

6. Naked Eye (Olympic Sound Version)**

7. Pure And Easy**

8. Too Much of Anything**

9. Let's See Action**

10. When I Was a Boy**

11. Join Together (Unedited Version)**

12. Put The Money Down**

13. Relay (Unedited Version)**

14. Long Live Rock**







