THE WHO переиздают альбом



Тридцатого октября THE WHO выпустят обновлённую версию прошлогоднего альбома "Who", которая будет включать новый вариант "Beads On One String", а также акустические треки, записанные на единственном выступлении команды в 2020 году.



Трек-лист:



Disc 1 ("Who")



01. All This Music Must Fade



02. Ball and Chain



03. I Don't Wanna Get Wise



04. Detour



05. Beads On One String



06. Hero Ground Zero



07. Street Song



08. I'll Be Back



09. Break The News



10. Rockin' In Rage



11. She Rocked My World



12. Beads On One String – Yaggerdang Remix



Disc 2 ("Live At Kingston")



01. Intro



02. Substitute (Acoustic - Live at Kingston)



03. Squeeze Box (Acoustic - Live at Kingston)



04. Tattoo (Acoustic - Live at Kingston)



05. The Kids Are Alright (Acoustic - Live at Kingston)



06. Break The News (Acoustic - Live at Kingston)



07. She Rocked My World (Acoustic - Live at Kingston)



08. Won't Get Fooled Again (Acoustic - Live at Kingston)













