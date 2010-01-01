11 мар 2018



JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS 8 марта в The Rose (Pasadena, California) Joe Perry (Aerosmith) и Johnny Depp присоединились на сцене к STONE TEMPLE PILOTS. Видео с выступления можно увидеть ниже.























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