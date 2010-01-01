Фраза, имя группы
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Фрагмент новой песни RAINBOW
[43]
Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
[42]
Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы
[33]
U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России
[28]
Новое видео JUDAS PRIEST
[20]
все новости группы
Stone Temple Pilots
11 мар 2018
:
JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS
9 мар 2018
:
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
5 мар 2018
:
JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS
28 фев 2018
:
Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS
21 фев 2018
:
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
1 фев 2018
:
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
17 дек 2017
:
Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS
21 ноя 2017
:
STONE TEMPLE PILOT дебютировали с новым вокалистом
16 ноя 2017
:
STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста
5 окт 2017
:
STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста
29 сен 2017
:
STONE TEMPLE PILOTS работают над новой музыкой
22 сен 2017
:
Нереализованный трек STONE TEMPLE PILOTS
8 сен 2017
:
Басист STONE TEMPLE PILOTS о будущем команды
18 авг 2017
:
Концертный трек STONE TEMPLE PILOTS
28 июл 2017
:
Новое демо STONE TEMPLE PILOTS
27 июл 2017
:
Юбилейное издание STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью
4 апр 2017
:
Демо вокалиста BLACKLIST UNION для STONE TEMPLE PILOTS
18 ноя 2016
:
STONE TEMPLE PILOTS не приняли решения по поводу вокалиста
27 окт 2016
:
Вокалист BULLETBOYS хочет в STONE TEMPLE PILOTS
18 сен 2016
:
John Borja: «Для меня будет честью выступать с STONE TEMPLE PILOTS
16 сен 2016
:
STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста?
21 май 2016
:
STONE TEMPLE PILOTS признают, что покойного Скотта Вейланда заменить невозможно
3 май 2016
:
STONE TEMPLE PILOTS отрицают слухи о кандидатуре нового вокалиста
28 мар 2016
:
CHESTER BENNINGTON выступил со STONE TEMPLE PILOTS
15 мар 2016
:
STONE TEMPLE PILOTS закончили прослушивание
12 фев 2016
:
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS защищают право на использование названия
6 фев 2016
:
STONE TEMPLE PILOTS начали поиск вокалиста
17 ноя 2015
:
SCOTT WEILAND открыт для реюниона STONE TEMPLE PILOTS
10 ноя 2015
:
STONE TEMPLE PILOTS выступили с Joss Stone
9 ноя 2015
:
STONE TEMPLE PILOTS расстались с вокалистом LINKIN PARK
15 сен 2015
:
Фанат выскочил на сцену к STONE TEMPLE PILOTS
23 июл 2015
:
SCOTT WEILAND о возможном возвращении в STONE TEMPLE PILOTS
2 июн 2015
:
CHESTER BENNINGTON: «STONE TEMPLE PILOTS рассматривали вариант смены названия»
29 апр 2015
:
Гитарист STONE TEMPLE PILOTS о возможном возвращении в группу SCOTT'а WEILAND'а: «На хрен нам это сдалось?»
23 апр 2015
:
Вокалист LINKIN PARK о STONE TEMPLE PILOTS
3 апр 2015
:
Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS
18 мар 2015
:
STONE TEMPLE PILOTS избавились от приставки "With Chester Bennington" в названии
20 янв 2015
:
STONE TEMPLE PILOTS в студии
13 янв 2015
:
STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON начали запись
7 ноя 2014
:
Бывший вокалист STONE TEMPLE PILOTS завершил работу над сольным альбомом
12 авг 2014
:
SCOTT WEILAND: «Cотрудничество STONE TEMPLE PILOTS и вокалиста LINKIN PARK не удалось»
11 июл 2014
:
STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON работают над новым материалом
8 май 2014
:
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS исполнил три новые песни
4 фев 2014
:
Отмена выступлений STONE TEMPLE PILOTS не связана с записью
7 дек 2013
:
Профессиональное видео c выступления STONE TEMPLE PILOTS
26 сен 2013
:
EPK от STONE TEMPLE PILOTS
24 сен 2013
:
Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS
19 сен 2013
:
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
6 сен 2013
:
STONE TEMPLE PILOTS открыли тур
30 авг 2013
:
Трек-лист нового миньона STONE TEMPLE PILOTS
29 авг 2013
:
Новый ЕР STONE TEMPLE PILOTS выйдет в октябре
21 авг 2013
:
SCOTT WEILAND извинился перед фанатами STONE TEMPLE PILOTS
26 июл 2013
:
STONE TEMPLE PILOTS: «Мы подумали о Chester'e, и вот он с нами»
2 июн 2013
:
Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS в новом составе
27 май 2013
:
SCOTT WEILAND: Версия группы с CHESTER'ом BENNINGTON'ом — это «не STONE TEMPLE PILOTS»
27 май 2013
:
STONE TEMPLE PILOTS возбудили иск против SCOTT'a WEILAND'a
23 май 2013
:
SLASH очень доволен тем, как звучит новый STONE TEMPLE PILOTS
22 май 2013
:
Вокалист LINKIN PARK продолжит работу со STONE TEMPLE PILOTS
19 май 2013
:
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS выступили с вокалистом LINKIN PARK
7 май 2013
:
WEILAND: «Определённые условия» не позволяют участникам группы использовать имя STONE TEMPLE PILOTS
12 апр 2013
:
От вокалиста STONE TEMPLE PILOTS ушел ударник
13 мар 2013
:
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS вызвал зрителя на драку
6 мар 2013
:
SCOTT WEILAND: "Никто не может быть уволен из STONE TEMPLE PILOTS"
5 мар 2013
:
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS открыл сольное турне
2 мар 2013
:
SCOTT WEILAND сказал, что его "увольнение" из STONE TEMPLE PILOTS хороший рекламный трюк
28 фев 2013
:
SCOTT WEILAND «не уверен», что его можно «уволить» из STONE TEMPLE PILOTS
27 фев 2013
:
SCOTT WEILAND официально уволен из STONE TEMPLE PILOTS
27 апр 2012
:
Новый трек вокалиста STONE TEMPLE PILOT
12 апр 2012
:
DVD/Blu-Ray STONE TEMPLE PILOTS выйдет в июне
27 мар 2012
:
Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет не скоро
11 фев 2012
:
Ранее нереализованное видео STONE TEMPLE PILOTS
9 дек 2011
:
Видео с выступления вокалиста STONE TEMPLE PILOTS
17 ноя 2011
:
Видео вокалиста STONE TEMPLE PILOTS
6 ноя 2011
:
Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS сообщил, что новый альбом выйдет в 2012
14 окт 2011
:
Семплы сольного альбома вокалиста STONE TEMPLE PILOTS
15 сен 2011
:
Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a состоится в октябре
30 авг 2011
:
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS выпустил сборник кавер-версий
14 ноя 2010
:
Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a отложен
9 сен 2010
:
Новое видео STONE TEMPLE PILOTS
31 авг 2010
:
Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS опровергает слухи об использовании фонограммы
22 май 2010
:
Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS доступен для прослушивания
20 май 2010
:
Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS
12 май 2010
:
Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS
8 май 2010
:
Новое видео STONE TEMPLE PILOTS
6 май 2010
:
Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS
28 апр 2010
:
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
10 апр 2010
:
STONE TEMPLE PILOTS заключили сделку с Universal Music Publishing
19 мар 2010
:
Обложка нового альбома STONE TEMPLE PILOTS
18 мар 2010
:
Семпл нового сингла STONE TEMPLE PILOTS
16 мар 2010
:
SCOTT WEILAND выпустит концертную запись
26 фев 2010
:
Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет в мае
21 фев 2010
:
STONE TEMPLE PILOTS завершили мастеринг альбома
20 янв 2010
:
STONE TEMPLE PILOTS сводят новый альбом
16 дек 2009
:
STONE TEMPLE PILOTS «почти закончили» работу над новым альбомом
19 ноя 2009
:
STONE TEMPLE PILOTS перенесли выступления ради записи альбома
30 окт 2009
:
STONE TEMPLE PILOTS завершат работу над альбомом после турне
11 мар 2018
JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со
STONE TEMPLE PILOTS
8 марта в The Rose (Pasadena, California) Joe Perry (Aerosmith) и Johnny Depp присоединились на сцене к STONE TEMPLE PILOTS. Видео с выступления можно увидеть ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).