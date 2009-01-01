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*Stone Temple Pilots*



28 июл 2017 : 		 Новое демо STONE TEMPLE PILOTS

27 июл 2017 : 		 Юбилейное издание STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью

4 апр 2017 : 		 Демо вокалиста BLACKLIST UNION для STONE TEMPLE PILOTS

18 ноя 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS не приняли решения по поводу вокалиста

27 окт 2016 : 		 Вокалист BULLETBOYS хочет в STONE TEMPLE PILOTS

18 сен 2016 : 		 John Borja: «Для меня будет честью выступать с STONE TEMPLE PILOTS

16 сен 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста?

21 май 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS признают, что покойного Скотта Вейланда заменить невозможно

3 май 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отрицают слухи о кандидатуре нового вокалиста

28 мар 2016 : 		 CHESTER BENNINGTON выступил со STONE TEMPLE PILOTS

15 мар 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS закончили прослушивание

12 фев 2016 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS защищают право на использование названия

6 фев 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS начали поиск вокалиста

17 ноя 2015 : 		 SCOTT WEILAND открыт для реюниона STONE TEMPLE PILOTS

10 ноя 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS выступили с Joss Stone

9 ноя 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS расстались с вокалистом LINKIN PARK

15 сен 2015 : 		 Фанат выскочил на сцену к STONE TEMPLE PILOTS

23 июл 2015 : 		 SCOTT WEILAND о возможном возвращении в STONE TEMPLE PILOTS

2 июн 2015 : 		 CHESTER BENNINGTON: «STONE TEMPLE PILOTS рассматривали вариант смены названия»

29 апр 2015 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS о возможном возвращении в группу SCOTT'а WEILAND'а: «На хрен нам это сдалось?»

23 апр 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK о STONE TEMPLE PILOTS

3 апр 2015 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

18 мар 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS избавились от приставки "With Chester Bennington" в названии

20 янв 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS в студии

13 янв 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON начали запись

7 ноя 2014 : 		 Бывший вокалист STONE TEMPLE PILOTS завершил работу над сольным альбомом

12 авг 2014 : 		 SCOTT WEILAND: «Cотрудничество STONE TEMPLE PILOTS и вокалиста LINKIN PARK не удалось»

11 июл 2014 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON работают над новым материалом

8 май 2014 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS исполнил три новые песни

4 фев 2014 : 		 Отмена выступлений STONE TEMPLE PILOTS не связана с записью

7 дек 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления STONE TEMPLE PILOTS

26 сен 2013 : 		 EPK от STONE TEMPLE PILOTS

24 сен 2013 : 		 Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS

19 сен 2013 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

6 сен 2013 : 		 STONE TEMPLE PILOTS открыли тур

30 авг 2013 : 		 Трек-лист нового миньона STONE TEMPLE PILOTS

29 авг 2013 : 		 Новый ЕР STONE TEMPLE PILOTS выйдет в октябре

21 авг 2013 : 		 SCOTT WEILAND извинился перед фанатами STONE TEMPLE PILOTS

26 июл 2013 : 		 STONE TEMPLE PILOTS: «Мы подумали о Chester'e, и вот он с нами»

2 июн 2013 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS в новом составе

27 май 2013 : 		 SCOTT WEILAND: Версия группы с CHESTER'ом BENNINGTON'ом — это «не STONE TEMPLE PILOTS»

27 май 2013 : 		 STONE TEMPLE PILOTS возбудили иск против SCOTT'a WEILAND'a

23 май 2013 : 		 SLASH очень доволен тем, как звучит новый STONE TEMPLE PILOTS

22 май 2013 : 		 Вокалист LINKIN PARK продолжит работу со STONE TEMPLE PILOTS

19 май 2013 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS выступили с вокалистом LINKIN PARK

7 май 2013 : 		 WEILAND: «Определённые условия» не позволяют участникам группы использовать имя STONE TEMPLE PILOTS

12 апр 2013 : 		 От вокалиста STONE TEMPLE PILOTS ушел ударник

13 мар 2013 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS вызвал зрителя на драку

6 мар 2013 : 		 SCOTT WEILAND: "Никто не может быть уволен из STONE TEMPLE PILOTS"

5 мар 2013 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS открыл сольное турне

2 мар 2013 : 		 SCOTT WEILAND сказал, что его "увольнение" из STONE TEMPLE PILOTS хороший рекламный трюк

28 фев 2013 : 		 SCOTT WEILAND «не уверен», что его можно «уволить» из STONE TEMPLE PILOTS

27 фев 2013 : 		 SCOTT WEILAND официально уволен из STONE TEMPLE PILOTS

27 апр 2012 : 		 Новый трек вокалиста STONE TEMPLE PILOT

12 апр 2012 : 		 DVD/Blu-Ray STONE TEMPLE PILOTS выйдет в июне

27 мар 2012 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет не скоро

11 фев 2012 : 		 Ранее нереализованное видео STONE TEMPLE PILOTS

9 дек 2011 : 		 Видео с выступления вокалиста STONE TEMPLE PILOTS

17 ноя 2011 : 		 Видео вокалиста STONE TEMPLE PILOTS

6 ноя 2011 : 		 Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS сообщил, что новый альбом выйдет в 2012

14 окт 2011 : 		 Семплы сольного альбома вокалиста STONE TEMPLE PILOTS

15 сен 2011 : 		 Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a состоится в октябре

30 авг 2011 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS выпустил сборник кавер-версий

14 ноя 2010 : 		 Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a отложен

9 сен 2010 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

31 авг 2010 : 		 Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS опровергает слухи об использовании фонограммы

22 май 2010 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS доступен для прослушивания

20 май 2010 : 		 Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS

12 май 2010 : 		 Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS

8 май 2010 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

6 май 2010 : 		 Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS

28 апр 2010 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

10 апр 2010 : 		 STONE TEMPLE PILOTS заключили сделку с Universal Music Publishing

19 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома STONE TEMPLE PILOTS

18 мар 2010 : 		 Семпл нового сингла STONE TEMPLE PILOTS

16 мар 2010 : 		 SCOTT WEILAND выпустит концертную запись

26 фев 2010 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет в мае

21 фев 2010 : 		 STONE TEMPLE PILOTS завершили мастеринг альбома

20 янв 2010 : 		 STONE TEMPLE PILOTS сводят новый альбом

16 дек 2009 : 		 STONE TEMPLE PILOTS «почти закончили» работу над новым альбомом

19 ноя 2009 : 		 STONE TEMPLE PILOTS перенесли выступления ради записи альбома

30 окт 2009 : 		 STONE TEMPLE PILOTS завершат работу над альбомом после турне

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|||| 28 июл 2017

Новое демо STONE TEMPLE PILOTS

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Демо-версия композиции "Sex Type Thing" STONE TEMPLE PILOTS, которая будет включена в юбилейное издание дебютного альбома "Core", доступна для прослушивания ниже.

Listen To Early Demo Version Of STONE TEMPLE PILOTS






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