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Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS В интервью Broadcasting & Cable глава по приобретению контента, деловым вопросам и соглашениям Showtime Kent Sevenders пообещал «незабываемую историю» о STONE TEMPLE PILOTS, «которых мало снимали».











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