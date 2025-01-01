Басист STONE TEMPLE PILOTS пытается закончить альбом

13 сен 2021 :
|
STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19
26 июл 2021 :
|
Новое видео STONE TEMPLE PILOTS
21 июл 2021 :
|
STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге
10 июл 2021 :
|
Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS
26 мар 2021 :
|
STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей
5 мар 2021 :
|
Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS
8 окт 2020 :
|
STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'
5 авг 2020 :
|
Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS
31 июл 2020 :
|
Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»
30 июл 2020 :
|
STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком
6 фев 2020 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
3 фев 2020 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
24 янв 2020 :
|
STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур
17 янв 2020 :
|
Новое видео STONE TEMPLE PILOTS
10 янв 2020 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
4 дек 2019 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
27 ноя 2019 :
|
Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим
24 авг 2019 :
|
Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS
17 дек 2018 :
|
Акустика от STONE TEMPLE PILOTS
5 апр 2018 :
|
Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT
19 мар 2018 :
|
Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет
11 мар 2018 :
|
JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS
9 мар 2018 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
5 мар 2018 :
|
JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS
28 фев 2018 :
|
Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS
21 фев 2018 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
1 фев 2018 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
17 дек 2017 :
|
Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS
21 ноя 2017 :
|
STONE TEMPLE PILOT дебютировали с новым вокалистом
16 ноя 2017 :
|
STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста
5 окт 2017 :
|
STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста
29 сен 2017 :
|
STONE TEMPLE PILOTS работают над новой музыкой
22 сен 2017 :
|
Нереализованный трек STONE TEMPLE PILOTS
8 сен 2017 :
|
Басист STONE TEMPLE PILOTS о будущем команды
18 авг 2017 :
|
Концертный трек STONE TEMPLE PILOTS
28 июл 2017 :
|
Новое демо STONE TEMPLE PILOTS
27 июл 2017 :
|
Юбилейное издание STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью
4 апр 2017 :
|
Демо вокалиста BLACKLIST UNION для STONE TEMPLE PILOTS
18 ноя 2016 :
|
STONE TEMPLE PILOTS не приняли решения по поводу вокалиста
27 окт 2016 :
|
Вокалист BULLETBOYS хочет в STONE TEMPLE PILOTS
18 сен 2016 :
|
John Borja: «Для меня будет честью выступать с STONE TEMPLE PILOTS
16 сен 2016 :
|
STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста?
21 май 2016 :
|
STONE TEMPLE PILOTS признают, что покойного Скотта Вейланда заменить невозможно
3 май 2016 :
|
STONE TEMPLE PILOTS отрицают слухи о кандидатуре нового вокалиста
28 мар 2016 :
|
CHESTER BENNINGTON выступил со STONE TEMPLE PILOTS
15 мар 2016 :
|
STONE TEMPLE PILOTS закончили прослушивание
12 фев 2016 :
|
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS защищают право на использование названия
6 фев 2016 :
|
STONE TEMPLE PILOTS начали поиск вокалиста
17 ноя 2015 :
|
SCOTT WEILAND открыт для реюниона STONE TEMPLE PILOTS
10 ноя 2015 :
|
STONE TEMPLE PILOTS выступили с Joss Stone
9 ноя 2015 :
|
STONE TEMPLE PILOTS расстались с вокалистом LINKIN PARK
15 сен 2015 :
|
Фанат выскочил на сцену к STONE TEMPLE PILOTS
23 июл 2015 :
|
SCOTT WEILAND о возможном возвращении в STONE TEMPLE PILOTS
2 июн 2015 :
|
CHESTER BENNINGTON: «STONE TEMPLE PILOTS рассматривали вариант смены названия»
29 апр 2015 :
|
Гитарист STONE TEMPLE PILOTS о возможном возвращении в группу SCOTT'а WEILAND'а: «На хрен нам это сдалось?»
23 апр 2015 :
|
Вокалист LINKIN PARK о STONE TEMPLE PILOTS
3 апр 2015 :
|
Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS
18 мар 2015 :
|
STONE TEMPLE PILOTS избавились от приставки "With Chester Bennington" в названии
20 янв 2015 :
|
STONE TEMPLE PILOTS в студии
13 янв 2015 :
|
STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON начали запись
7 ноя 2014 :
|
Бывший вокалист STONE TEMPLE PILOTS завершил работу над сольным альбомом
12 авг 2014 :
|
SCOTT WEILAND: «Cотрудничество STONE TEMPLE PILOTS и вокалиста LINKIN PARK не удалось»
11 июл 2014 :
|
STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON работают над новым материалом
8 май 2014 :
|
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS исполнил три новые песни
4 фев 2014 :
|
Отмена выступлений STONE TEMPLE PILOTS не связана с записью
7 дек 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления STONE TEMPLE PILOTS
26 сен 2013 :
|
EPK от STONE TEMPLE PILOTS
24 сен 2013 :
|
Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS
19 сен 2013 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
6 сен 2013 :
|
STONE TEMPLE PILOTS открыли тур
30 авг 2013 :
|
Трек-лист нового миньона STONE TEMPLE PILOTS
29 авг 2013 :
|
Новый ЕР STONE TEMPLE PILOTS выйдет в октябре
21 авг 2013 :
|
SCOTT WEILAND извинился перед фанатами STONE TEMPLE PILOTS
26 июл 2013 :
|
STONE TEMPLE PILOTS: «Мы подумали о Chester'e, и вот он с нами»
2 июн 2013 :
|
Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS в новом составе
27 май 2013 :
|
SCOTT WEILAND: Версия группы с CHESTER'ом BENNINGTON'ом — это «не STONE TEMPLE PILOTS»
27 май 2013 :
|
STONE TEMPLE PILOTS возбудили иск против SCOTT'a WEILAND'a
23 май 2013 :
|
SLASH очень доволен тем, как звучит новый STONE TEMPLE PILOTS
22 май 2013 :
|
Вокалист LINKIN PARK продолжит работу со STONE TEMPLE PILOTS
19 май 2013 :
|
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS выступили с вокалистом LINKIN PARK
7 май 2013 :
|
WEILAND: «Определённые условия» не позволяют участникам группы использовать имя STONE TEMPLE PILOTS
12 апр 2013 :
|
От вокалиста STONE TEMPLE PILOTS ушел ударник
13 мар 2013 :
|
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS вызвал зрителя на драку
6 мар 2013 :
|
SCOTT WEILAND: "Никто не может быть уволен из STONE TEMPLE PILOTS"
5 мар 2013 :
|
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS открыл сольное турне
2 мар 2013 :
|
SCOTT WEILAND сказал, что его "увольнение" из STONE TEMPLE PILOTS хороший рекламный трюк
28 фев 2013 :
|
SCOTT WEILAND «не уверен», что его можно «уволить» из STONE TEMPLE PILOTS
27 фев 2013 :
|
SCOTT WEILAND официально уволен из STONE TEMPLE PILOTS
27 апр 2012 :
|
Новый трек вокалиста STONE TEMPLE PILOT
12 апр 2012 :
|
DVD/Blu-Ray STONE TEMPLE PILOTS выйдет в июне
27 мар 2012 :
|
Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет не скоро
11 фев 2012 :
|
Ранее нереализованное видео STONE TEMPLE PILOTS
9 дек 2011 :
|
Видео с выступления вокалиста STONE TEMPLE PILOTS
17 ноя 2011 :
|
Видео вокалиста STONE TEMPLE PILOTS
6 ноя 2011 :
|
Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS сообщил, что новый альбом выйдет в 2012
14 окт 2011 :
|
Семплы сольного альбома вокалиста STONE TEMPLE PILOTS
15 сен 2011 :
|
Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a состоится в октябре
30 авг 2011 :
|
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS выпустил сборник кавер-версий
14 ноя 2010 :
|
Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a отложен
9 сен 2010 :
|
Новое видео STONE TEMPLE PILOTS
31 авг 2010 :
|
Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS опровергает слухи об использовании фонограммы
22 май 2010 :
|
Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS доступен для прослушивания
20 май 2010 :
|
Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS
12 май 2010 :
|
Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS
8 май 2010 :
|
Новое видео STONE TEMPLE PILOTS
6 май 2010 :
|
Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS
28 апр 2010 :
|
Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
10 апр 2010 :
|
STONE TEMPLE PILOTS заключили сделку с Universal Music Publishing
19 мар 2010 :
|
Обложка нового альбома STONE TEMPLE PILOTS
18 мар 2010 :
|
Семпл нового сингла STONE TEMPLE PILOTS
16 мар 2010 :
|
SCOTT WEILAND выпустит концертную запись
26 фев 2010 :
|
Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет в мае
21 фев 2010 :
|
STONE TEMPLE PILOTS завершили мастеринг альбома
20 янв 2010 :
|
STONE TEMPLE PILOTS сводят новый альбом
16 дек 2009 :
|
STONE TEMPLE PILOTS «почти закончили» работу над новым альбомом
19 ноя 2009 :
|
STONE TEMPLE PILOTS перенесли выступления ради записи альбома
30 окт 2009 :
|
STONE TEMPLE PILOTS завершат работу над альбомом после турне
