Новости
Stone Temple Pilots

29 дек 2025 : Басист STONE TEMPLE PILOTS пытается закончить альбом

9 дек 2025 : 		 STONE TEMPLE PILOTS выступили в перерыве матча NFL

19 ноя 2025 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «Spotify, по сути, воры»

23 сен 2025 : 		 JOSH FREESE присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

6 авг 2025 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS о смерти Скотта Уайланда

6 окт 2024 : 		 Виниловый релиз STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью

7 сен 2024 : 		 RICHARD PATRICK присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

31 авг 2023 : 		 Какие 5 альбомов выбрал бы басист STONE TEMPLE PILOTS

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 янв 2023 : 		 Кавер-версии GORDON LIGHTFOOT от басиста STONE TEMPLE PILOTS

22 янв 2023 : 		 Почему STONE TEMPLE PILOTS — не гранж?

14 ноя 2022 : 		 Новое видео от басиста STONE TEMPLE PILOTS

3 ноя 2022 : 		 ROBERT DELEO: «Идеи насчёт нового материала STONE TEMPLE PILOTS есть»

2 окт 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS выпускает альбом

11 мар 2022 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о новом материале

10 мар 2022 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Для меня честь быть в группе»

5 мар 2022 : 		 На сольном альбоме басиста STONE TEMPLE PILOTS будут пять вокалистов

28 фев 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS почти закончил сольный альбом

27 фев 2022 : 		 Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме

8 янв 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS: «Две полоски не так страшны»

30 дек 2021 : 		 Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски

12 ноя 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID

9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии
Басист STONE TEMPLE PILOTS пытается закончить альбом



ROBERT DELEO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, над чем он сейчас работает:

«Я пытаюсь закончить работу над вторым сольным альбомом, который записываю прямо сейчас. И, как и в случае с моим первым альбомом, у меня есть разные вокалисты, с которыми я собираюсь поработать. Люди всегда спрашивают, почему я не пою свои собственные песни, но все потому что я реально не умею. И именно поэтому, к счастью, у меня есть отличные друзья с потрясающими голосами. Так что я пытаюсь закончить с этим прямо сейчас. Я играю на всех гитарах».

Отвечая на вопрос о певцах, которые будут участвовать в записи его нового сольного альбома, он сказал:

«У меня есть Jimmy Gnecco, Jay Buchanan из RIVAL SONS, Pete Shoulder, который пел на моем последнем альбоме, Tim Bluhm из MOTHER HIPS; он будет на новой пластинке. У меня есть кое-что другое на примете. Я пытаюсь пригласить Trey Hensley… Он удивительный человек, потрясающий гитарист и потрясающий певец. Так что у меня есть песня для него, которую я ему отправил. Он просто отличный, очень талантливый парень. А еще есть Jon Regen из Нью-Йорка, играющий на клавишных, Tristan Cappel, играющий на флейте, и Omar Velasco. Omar тоже отличный певец и автор песен. И он будет на пластинке. Короче, я пытаюсь все это закончить!»




просмотров: 64

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
