Басист STONE TEMPLE PILOTS пытается закончить альбом



ROBERT DELEO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, над чем он сейчас работает:



«Я пытаюсь закончить работу над вторым сольным альбомом, который записываю прямо сейчас. И, как и в случае с моим первым альбомом, у меня есть разные вокалисты, с которыми я собираюсь поработать. Люди всегда спрашивают, почему я не пою свои собственные песни, но все потому что я реально не умею. И именно поэтому, к счастью, у меня есть отличные друзья с потрясающими голосами. Так что я пытаюсь закончить с этим прямо сейчас. Я играю на всех гитарах».



Отвечая на вопрос о певцах, которые будут участвовать в записи его нового сольного альбома, он сказал:



«У меня есть Jimmy Gnecco, Jay Buchanan из RIVAL SONS, Pete Shoulder, который пел на моем последнем альбоме, Tim Bluhm из MOTHER HIPS; он будет на новой пластинке. У меня есть кое-что другое на примете. Я пытаюсь пригласить Trey Hensley… Он удивительный человек, потрясающий гитарист и потрясающий певец. Так что у меня есть песня для него, которую я ему отправил. Он просто отличный, очень талантливый парень. А еще есть Jon Regen из Нью-Йорка, играющий на клавишных, Tristan Cappel, играющий на флейте, и Omar Velasco. Omar тоже отличный певец и автор песен. И он будет на пластинке. Короче, я пытаюсь все это закончить!»







