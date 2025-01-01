Arts
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
23 сен 2025 : 		 JOSH FREESE присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

6 авг 2025 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS о смерти Скотта Уайланда

6 окт 2024 : 		 Виниловый релиз STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью

7 сен 2024 : 		 RICHARD PATRICK присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

31 авг 2023 : 		 Какие 5 альбомов выбрал бы басист STONE TEMPLE PILOTS

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 янв 2023 : 		 Кавер-версии GORDON LIGHTFOOT от басиста STONE TEMPLE PILOTS

22 янв 2023 : 		 Почему STONE TEMPLE PILOTS — не гранж?

14 ноя 2022 : 		 Новое видео от басиста STONE TEMPLE PILOTS

3 ноя 2022 : 		 ROBERT DELEO: «Идеи насчёт нового материала STONE TEMPLE PILOTS есть»

2 окт 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS выпускает альбом

11 мар 2022 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о новом материале

10 мар 2022 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Для меня честь быть в группе»

5 мар 2022 : 		 На сольном альбоме басиста STONE TEMPLE PILOTS будут пять вокалистов

28 фев 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS почти закончил сольный альбом

27 фев 2022 : 		 Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме

8 янв 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS: «Две полоски не так страшны»

30 дек 2021 : 		 Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски

12 ноя 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID

9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге
JOSH FREESE присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS



JOSH FREESE присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS в рамках выступления на фестивале Louder Than Life и исполнил композицию "Sex Type Thing"




