Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [73]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [37]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [37]
*Новое видео MACHINE HEAD [37]
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [24]
*
[= ||| все новости группы



*Stone Temple Pilots*



1 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2017 : 		 Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS

21 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOT дебютировали с новым вокалистом

16 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

5 окт 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

29 сен 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS работают над новой музыкой

22 сен 2017 : 		 Нереализованный трек STONE TEMPLE PILOTS

8 сен 2017 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS о будущем команды

18 авг 2017 : 		 Концертный трек STONE TEMPLE PILOTS

28 июл 2017 : 		 Новое демо STONE TEMPLE PILOTS

27 июл 2017 : 		 Юбилейное издание STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью

4 апр 2017 : 		 Демо вокалиста BLACKLIST UNION для STONE TEMPLE PILOTS

18 ноя 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS не приняли решения по поводу вокалиста

27 окт 2016 : 		 Вокалист BULLETBOYS хочет в STONE TEMPLE PILOTS

18 сен 2016 : 		 John Borja: «Для меня будет честью выступать с STONE TEMPLE PILOTS

16 сен 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста?

21 май 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS признают, что покойного Скотта Вейланда заменить невозможно

3 май 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отрицают слухи о кандидатуре нового вокалиста

28 мар 2016 : 		 CHESTER BENNINGTON выступил со STONE TEMPLE PILOTS

15 мар 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS закончили прослушивание

12 фев 2016 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS защищают право на использование названия

6 фев 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS начали поиск вокалиста

17 ноя 2015 : 		 SCOTT WEILAND открыт для реюниона STONE TEMPLE PILOTS

10 ноя 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS выступили с Joss Stone

9 ноя 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS расстались с вокалистом LINKIN PARK

15 сен 2015 : 		 Фанат выскочил на сцену к STONE TEMPLE PILOTS

23 июл 2015 : 		 SCOTT WEILAND о возможном возвращении в STONE TEMPLE PILOTS

2 июн 2015 : 		 CHESTER BENNINGTON: «STONE TEMPLE PILOTS рассматривали вариант смены названия»

29 апр 2015 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS о возможном возвращении в группу SCOTT'а WEILAND'а: «На хрен нам это сдалось?»

23 апр 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK о STONE TEMPLE PILOTS

3 апр 2015 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

18 мар 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS избавились от приставки "With Chester Bennington" в названии

20 янв 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS в студии

13 янв 2015 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON начали запись

7 ноя 2014 : 		 Бывший вокалист STONE TEMPLE PILOTS завершил работу над сольным альбомом

12 авг 2014 : 		 SCOTT WEILAND: «Cотрудничество STONE TEMPLE PILOTS и вокалиста LINKIN PARK не удалось»

11 июл 2014 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и CHESTER BENNINGTON работают над новым материалом

8 май 2014 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS исполнил три новые песни

4 фев 2014 : 		 Отмена выступлений STONE TEMPLE PILOTS не связана с записью

7 дек 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления STONE TEMPLE PILOTS

26 сен 2013 : 		 EPK от STONE TEMPLE PILOTS

24 сен 2013 : 		 Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS

19 сен 2013 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

6 сен 2013 : 		 STONE TEMPLE PILOTS открыли тур

30 авг 2013 : 		 Трек-лист нового миньона STONE TEMPLE PILOTS

29 авг 2013 : 		 Новый ЕР STONE TEMPLE PILOTS выйдет в октябре

21 авг 2013 : 		 SCOTT WEILAND извинился перед фанатами STONE TEMPLE PILOTS

26 июл 2013 : 		 STONE TEMPLE PILOTS: «Мы подумали о Chester'e, и вот он с нами»

2 июн 2013 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS в новом составе

27 май 2013 : 		 SCOTT WEILAND: Версия группы с CHESTER'ом BENNINGTON'ом — это «не STONE TEMPLE PILOTS»

27 май 2013 : 		 STONE TEMPLE PILOTS возбудили иск против SCOTT'a WEILAND'a

23 май 2013 : 		 SLASH очень доволен тем, как звучит новый STONE TEMPLE PILOTS

22 май 2013 : 		 Вокалист LINKIN PARK продолжит работу со STONE TEMPLE PILOTS

19 май 2013 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS выступили с вокалистом LINKIN PARK

7 май 2013 : 		 WEILAND: «Определённые условия» не позволяют участникам группы использовать имя STONE TEMPLE PILOTS

12 апр 2013 : 		 От вокалиста STONE TEMPLE PILOTS ушел ударник

13 мар 2013 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS вызвал зрителя на драку

6 мар 2013 : 		 SCOTT WEILAND: "Никто не может быть уволен из STONE TEMPLE PILOTS"

5 мар 2013 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS открыл сольное турне

2 мар 2013 : 		 SCOTT WEILAND сказал, что его "увольнение" из STONE TEMPLE PILOTS хороший рекламный трюк

28 фев 2013 : 		 SCOTT WEILAND «не уверен», что его можно «уволить» из STONE TEMPLE PILOTS

27 фев 2013 : 		 SCOTT WEILAND официально уволен из STONE TEMPLE PILOTS

27 апр 2012 : 		 Новый трек вокалиста STONE TEMPLE PILOT

12 апр 2012 : 		 DVD/Blu-Ray STONE TEMPLE PILOTS выйдет в июне

27 мар 2012 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет не скоро

11 фев 2012 : 		 Ранее нереализованное видео STONE TEMPLE PILOTS

9 дек 2011 : 		 Видео с выступления вокалиста STONE TEMPLE PILOTS

17 ноя 2011 : 		 Видео вокалиста STONE TEMPLE PILOTS

6 ноя 2011 : 		 Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS сообщил, что новый альбом выйдет в 2012

14 окт 2011 : 		 Семплы сольного альбома вокалиста STONE TEMPLE PILOTS

15 сен 2011 : 		 Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a состоится в октябре

30 авг 2011 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS выпустил сборник кавер-версий

14 ноя 2010 : 		 Выход рождественского альбома SCOTT'a WEILAND'a отложен

9 сен 2010 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

31 авг 2010 : 		 Фронтмен STONE TEMPLE PILOTS опровергает слухи об использовании фонограммы

22 май 2010 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS доступен для прослушивания

20 май 2010 : 		 Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS

12 май 2010 : 		 Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS

8 май 2010 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

6 май 2010 : 		 Ещё один трек от STONE TEMPLE PILOTS

28 апр 2010 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

10 апр 2010 : 		 STONE TEMPLE PILOTS заключили сделку с Universal Music Publishing

19 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома STONE TEMPLE PILOTS

18 мар 2010 : 		 Семпл нового сингла STONE TEMPLE PILOTS

16 мар 2010 : 		 SCOTT WEILAND выпустит концертную запись

26 фев 2010 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS выйдет в мае

21 фев 2010 : 		 STONE TEMPLE PILOTS завершили мастеринг альбома

20 янв 2010 : 		 STONE TEMPLE PILOTS сводят новый альбом

16 дек 2009 : 		 STONE TEMPLE PILOTS «почти закончили» работу над новым альбомом

19 ноя 2009 : 		 STONE TEMPLE PILOTS перенесли выступления ради записи альбома

30 окт 2009 : 		 STONE TEMPLE PILOTS завершат работу над альбомом после турне

| - |
|||| сегодня

Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

*
zoom
*
* *
"Roll Me Under", новая песня группы STONE TEMPLE PILOTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stone Temple Pilots", выход которого запланирован на 18 марта:

01. Middle Of Nowhere
02. Guilty
03. Meadow
04. Just A Little Lie
05. Six Eight
06. Thought She'd Be Mine
07. Roll Me Under
08. Never Enough
09. The Art Of Letting Go
10. Finest Hour
11. Good Shoes
12. Reds & Blues



Listen To New STONE TEMPLE PILOTS Song 'Roll Me Under'; Full-Length Album Due In March




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

sibterminator
1 фев 2018, 10:52		Roll me under, roll me under
Roll me under I'm not afraid

Living Hexadecimal
1 фев 2018, 11:11		Да уж, знакомое название)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 905

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом