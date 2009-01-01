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STONE TEMPLE PILOTS работают над новой музыкой STONE TEMPLE PILOTS надеются в ближайшее время объявить результаты прослушивания на место Скотта Вейленда и Честера Беннингтона.



«Мы работаем кое с кем — не буду называть имён — и создаём новую музыку. Я не знаю, хорошо он известен или нет, я не смотрю на него как на "хорошо известного". Но мы сочиняем музыку и надеемся закончить запись и всё выпустить совсем скоро», — сказал басист Robert DeLeo в интервью Rolling Stone.







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