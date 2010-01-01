Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

"The Art Of Letting Go", новая песня группы STONE TEMPLE PILOTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stone Temple Pilots", выход которого запланирован на 18 марта:
01. Middle Of Nowhere
02. Guilty
03. Meadow
04. Just A Little Lie
05. Six Eight
06. Thought She'd Be Mine
07. Roll Me Under
08. Never Enough
09. The Art Of Letting Go
10. Finest Hour
11. Good Shoes
12. Reds & Blues
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