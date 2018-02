сегодня



Новая песня STONE TEMPLE PILOTS "The Art Of Letting Go", новая песня группы STONE TEMPLE PILOTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stone Temple Pilots", выход которого запланирован на 18 марта:



01. Middle Of Nowhere

02. Guilty

03. Meadow

04. Just A Little Lie

05. Six Eight

06. Thought She'd Be Mine

07. Roll Me Under

08. Never Enough

09. The Art Of Letting Go

10. Finest Hour

11. Good Shoes

12. Reds & Blues















