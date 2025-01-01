сегодня



STONE TEMPLE PILOTS выступили в перерыве матча NFL



STONE TEMPLE PILOTS выступили в перерыве матча между Las Vegas Raiders и Denver Broncos седьмого декабря, исполнив попурри из хитов: "Plush", "Vasoline", "Big Empty", "Interstate Love Song" и "Sex Type Thing".







