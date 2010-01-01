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STONE TEMPLE PILOT дебютировали с новым вокалистом Профессиональное видео с дебютного шоу STONE TEMPLE PILOT с новым вокалистом Jeff'ом Gutt'ом, состоявшееся 14 ноября в клубе Troubadour, доступно для просмотра ниже.



















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