27 июл 2017



Юбилейное издание STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью Двадцать девятого сентября на Rhino состоится выход юбилейного переиздания дебютного альбома STONE TEMPLE PILOTS, "Core", которое будет доступно в двух вариантах: "Core: Super Deluxe Edition" ($79.98) и "Core: Deluxe Version".



Трек-лист:



Disc One: Original Album Remastered



01. Dead & Bloated

02. Sex Type Thing

03. Wicked Garden

04. No Memory

05. Sin

06. Naked Sunday

07. Creep

08. Piece Of Pie

09. Plush

10. Wet My Bed

11. Crackerman

12. Where The River Goes



Disc Two: Demos And B-sides



01. Only Dying – Demo *

02. Wicked Garden - Demo *

03. Naked Sunday - Demo *

04. Where The River Goes - Demo *

05. Dead & Bloated - Demo *

06. Sex Type Thing - Demo *

07. Sin – Demo *

08. Creep – Demo *

09. Plush – Demo *

10. Sex Type Thing – Swing Type Version

11. Plush - Acoustic Type Version

12. Creep - New Album Version

13. Plush - Acoustic from MTV Headbanger's Ball (Take 1)



Disc Three: Live 1993



Live At Castaic Lake Natural Amphitheater (July 2, 1993)



01. Crackerman *

02. Wicked Garden *

03. No Memory *

04. Sin *

05. Plush *

06. Where The River Goes *

07. Sex Type Thing *

08. Wet My Bed *

09. Naked Sunday *



Live At The Reading Festival (August 27, 1993)



10. Wicked Garden

11. No Memory *

12. Sin

13. Lounge Fly *

14. Dead & Bloated

15. Sex Type Thing

16. Naked Sunday*



Disc Four: MTV Unplugged (November 17, 1993)



01. Crackerman

02. Creep *

03. Andy Warhol

04. Plush *

05. Big Empty *

06. Wicked Garden *

07. Sex Type Thing *



Disc Five: (DVD) Original Album 5.1 Mix, 24/96 Stereo Audio, And Music Videos



* Previously Unreleased



Bonus "Plush" 7-inch Included with www.stonetemplepilots.com preorder, limited edition of 1,000 units



Side 1



01. Plush (Edit)



Side 2



01. Sin







+2 -3



просмотров: 349