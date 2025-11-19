сегодня



Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «Spotify, по сути, воры»



Dean Deleo, гитарист STONE TEMPLE PILOTS, раскручивающий дебютную пластинку нового проекта ONE MORE SATELLITE, посетовал на то, что артистам в среднем платят меньше одной десятой процента за стрим на Spotify



«Что касается стриминга, я скажу тебе, чувак, я считаю то, что Spotify предлагает артистам, — это преступление. Это настоящее преступление. И я прекрасно понимаю это, поскольку являюсь участником STP. Наши цифры очень невелики по сравнению с Билли Айлиш или Бэд Банни, у которых 10 миллиардов стримов в год. Но у STP несколько сотен миллионов, и я скажу тебе, чувак, просто удивительно, сколько денег эти ребята вытягивают из артистов и сколько они платят своим артистам. Нам они ничего не платят. Я буду предельно откровенен: они почти ничего нам не платят. И вы думаете: "Несколько сотен миллионов стримов, ого, это много". Вот почему генеральный директор [Spotify] оценивается в 6 миллиардов долларов».



На вопрос, считает ли он, что звукозаписывающие лейблы отчасти виноваты в мизерных выплатах артистам Spotify, Dean ответил:



«Ну, я не знаю, в чем заключается компромисс между Spotify и тем, сколько они платят лейблам. Я не знаю этих цифр, поэтому не могу точно ответить на этот вопрос. Но если лейблы получают от этого прибыль, то, полагаю, в этом есть и их вина».







