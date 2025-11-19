Arts
Новости
19 ноя 2025 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «Spotify, по сути, воры»

23 сен 2025 : 		 JOSH FREESE присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

6 авг 2025 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS о смерти Скотта Уайланда

6 окт 2024 : 		 Виниловый релиз STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью

7 сен 2024 : 		 RICHARD PATRICK присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

31 авг 2023 : 		 Какие 5 альбомов выбрал бы басист STONE TEMPLE PILOTS

11 авг 2023 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 янв 2023 : 		 Кавер-версии GORDON LIGHTFOOT от басиста STONE TEMPLE PILOTS

22 янв 2023 : 		 Почему STONE TEMPLE PILOTS — не гранж?

14 ноя 2022 : 		 Новое видео от басиста STONE TEMPLE PILOTS

3 ноя 2022 : 		 ROBERT DELEO: «Идеи насчёт нового материала STONE TEMPLE PILOTS есть»

2 окт 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS выпускает альбом

11 мар 2022 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о новом материале

10 мар 2022 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Для меня честь быть в группе»

5 мар 2022 : 		 На сольном альбоме басиста STONE TEMPLE PILOTS будут пять вокалистов

28 фев 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS почти закончил сольный альбом

27 фев 2022 : 		 Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме

8 янв 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS: «Две полоски не так страшны»

30 дек 2021 : 		 Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски

12 ноя 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID

9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS
Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «Spotify, по сути, воры»



zoom
Dean Deleo, гитарист STONE TEMPLE PILOTS, раскручивающий дебютную пластинку нового проекта ONE MORE SATELLITE, посетовал на то, что артистам в среднем платят меньше одной десятой процента за стрим на Spotify

«Что касается стриминга, я скажу тебе, чувак, я считаю то, что Spotify предлагает артистам, — это преступление. Это настоящее преступление. И я прекрасно понимаю это, поскольку являюсь участником STP. Наши цифры очень невелики по сравнению с Билли Айлиш или Бэд Банни, у которых 10 миллиардов стримов в год. Но у STP несколько сотен миллионов, и я скажу тебе, чувак, просто удивительно, сколько денег эти ребята вытягивают из артистов и сколько они платят своим артистам. Нам они ничего не платят. Я буду предельно откровенен: они почти ничего нам не платят. И вы думаете: "Несколько сотен миллионов стримов, ого, это много". Вот почему генеральный директор [Spotify] оценивается в 6 миллиардов долларов».

На вопрос, считает ли он, что звукозаписывающие лейблы отчасти виноваты в мизерных выплатах артистам Spotify, Dean ответил:

«Ну, я не знаю, в чем заключается компромисс между Spotify и тем, сколько они платят лейблам. Я не знаю этих цифр, поэтому не могу точно ответить на этот вопрос. Но если лейблы получают от этого прибыль, то, полагаю, в этом есть и их вина».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 ноя 2025
С
Санчез
Ещё один нытик
19 ноя 2025
Орион
С другой стороны, а что за условия позволяют существовать таким тройкам, как Спотифай+Лейбл+Артист? И почему доход распределяется именно так, лейблам тоже мало достаётся? Никто же ведь не заставляет лейблы силой? Но тогда почему они на это идут? А если доходы неплохие, почему бы своим артистам не заплатить побольше?
