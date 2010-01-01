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STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста STONE TEMPLE PILOTS в качестве нового вокалиста выбрали Jeff'a Gutt'a, участника третьего сезона шоу "The X Factor". О том, как они на него вышли, рассказал басист Robert DeLeo.



«Я узнал о нем, когда играл с HOLLYWOOD VAMPIRES. Мы выступали в Pine Knob, без понятия, как оно сейчас называется, это в Детройте, откуда и сам Jeff. После концерта один музыкант сказал: "послушай этого парня". И когда я его только услышал, то понял, что точно тот, кто нужен. Ну вот все и срослось в итоге»



Jeff: «Я слышал о прослушивании, но я тогда был в туре на Востоке с моей командой, занят своими делами короче. потом вернулся и как-то, когда ехал в машине, услышал одну из песен команды по радио... не помню, что это был за трек, но точно они. И я позвонил приятелю в Нью-Йорке, который в музыкальном бизнесе знает всех и вся и спросил: "Слушай, а они как, все еще ищут вокалиста?" И тот ответил: "А знаешь, я промо сейчас им отправлю твои записи". И через три дня мне позвонили».



















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