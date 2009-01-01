сегодня



Басист STONE TEMPLE PILOTS о будущем команды Roberto DeLeo в недавнем интервью Billboard рассказал о ближайших планах STONE TEMPLE PILOTS:



«Dean и я всегда что-то сочиняем, как для STP, так и нет. Надеюсь, что мы найдём вокалиста, который будет тем самым и представит должным образом то, что мы хотим сделать. Думаю, что мы ещё можем многое сказать, и хотим продолжать работу — играя не только те песни, что мы придумали сейчас, но и те, что мы создали лет 25—30 назад и которые мне очень дороги, и я думаю, что есть те, кто хотят их услышать».



На вопрос о том, когда ждать возвращения группы, Robert ответил: «Когда всё срастётся, тогда и посмотрим. Как появится ощущение правильности, тогда всё будет продолжено. Это не сиюминутный порыв, это планомерная работа с кем-то, кто будет подходить нам, и поиск того, кто сможет достойно представлять наш материал».







+1 -3





просмотров: 371

