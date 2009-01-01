5 окт 2017



STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста Участники STONE TEMPLE PILOTS, Dean DeLeo и Robert DeLeo, в ходе недавнего визита в "Trunk Nation" рассказали о новом вокалисте:



«Полагаю, что мы нашли того, кто вписывается в тему. И сейчас мы очень заняты».







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