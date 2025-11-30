Arts
Новости
TOP5
30 ноя 2025 : 		 KERRY KING может записать альбом в 2026

11 ноя 2025 : 		 KERRY KING любит погонять шары

4 ноя 2025 : 		 KERRY KING работает над текстами

20 окт 2025 : 		 KERRY KING исполнил SLAYER, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

31 июл 2025 : 		 KERRY KING почтил память Оззи

17 май 2025 : 		 KERRY KING: «Играть с друзьями гораздо важнее, чем я думал»

11 май 2025 : 		 KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»

6 май 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

5 май 2025 : 		 Почему KERRY KING играет песни SLAYER?

28 апр 2025 : 		 KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года

22 апр 2025 : 		 KERRY KING разогрел рестлера

9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN
KERRY KING может записать альбом в 2026



Mark Osegueda в недавнем интервью намекнул, что новый альбом от KERRY KING может быть записан в следующем году:

«Всё идёт отлично. Мы только что вернулись из Японии, где провели наши первые концерты. Они были потрясающими. И в рамках тура в поддержку дебютного сольного альбома "From Hell I Rise" мы объездили всю страну. Я думаю, что в некотором смысле турне в поддержку этого альбома завершилось. Мы несколько раз объездили Северную Америку, несколько раз Европу, Южную Америку, Японию, Австралию. Так что мы довольно хорошо поработали над этим альбомом. А сейчас мы заняты сочинением и сбором материала для второго альбома. Он уже готовится, всё в процессе. И мы, вероятно, запишем второй альбом где-то в первом квартале следующего года. Когда он выйдет, я пока не знаю. Но мы в данный момент собираем песни для него».

Он также рассказал о том, каково было записывать альбом и гастролировать с группой:

«Они хорошие парни. Я их люблю. Это отличная группа, приятно быть её участником. Гастролировать с ними потрясающе. Все они надёжные парни, которых я знаю уже много лет, десятилетий. Я очень горжусь тем, что являюсь участником этой группы, и с нетерпением жду продолжения, это точно».

Когда интервьюер заметил, что Mark отлично имитирует вокальные партии Tom'a , когда King и его сольная группа исполняют песни SLAYER вживую, Mark ответил:

«Tom — это икона. Я восхищаюсь им, и уже много лет. Я фанат SLAYER, у него очень характерный голос, которым я восхищаюсь уже много-много лет. Поэтому, когда мы исполняем эти песни, я просто выхожу на сцену и стараюсь изо всех сил, чтобы отдать должное песням и его голосу, потому что я считаю его потрясающим».




КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 ноя 2025
WahrandPhain
Лишь бы альбом записать
30 ноя 2025
Lord Iscariah
WahrandPhain, а хулим еще делать? Ну кстати в отличие от творчества Дэт Анджел последнего десятилетия, у Кинга пиздатый альбом выдался.
30 ноя 2025
Rutger
Кирюшка плодовит, готов отложить новую личинку своего трэш-субпродукта категории B
30 ноя 2025
С
Санчез
Rutger, категории Z)
30 ноя 2025
YNWA
Я удивляюсь, что они не сразу альбома три записали
30 ноя 2025
Corpsegrinder04
Ясен хрен, что у Короля материала как грязи, учитывая что Слеер за прошедшие 15 лет всего лишь один альбом записали.
