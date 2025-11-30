сегодня



KERRY KING может записать альбом в 2026



Mark Osegueda в недавнем интервью намекнул, что новый альбом от KERRY KING может быть записан в следующем году:



«Всё идёт отлично. Мы только что вернулись из Японии, где провели наши первые концерты. Они были потрясающими. И в рамках тура в поддержку дебютного сольного альбома "From Hell I Rise" мы объездили всю страну. Я думаю, что в некотором смысле турне в поддержку этого альбома завершилось. Мы несколько раз объездили Северную Америку, несколько раз Европу, Южную Америку, Японию, Австралию. Так что мы довольно хорошо поработали над этим альбомом. А сейчас мы заняты сочинением и сбором материала для второго альбома. Он уже готовится, всё в процессе. И мы, вероятно, запишем второй альбом где-то в первом квартале следующего года. Когда он выйдет, я пока не знаю. Но мы в данный момент собираем песни для него».



Он также рассказал о том, каково было записывать альбом и гастролировать с группой:



«Они хорошие парни. Я их люблю. Это отличная группа, приятно быть её участником. Гастролировать с ними потрясающе. Все они надёжные парни, которых я знаю уже много лет, десятилетий. Я очень горжусь тем, что являюсь участником этой группы, и с нетерпением жду продолжения, это точно».



Когда интервьюер заметил, что Mark отлично имитирует вокальные партии Tom'a , когда King и его сольная группа исполняют песни SLAYER вживую, Mark ответил:



«Tom — это икона. Я восхищаюсь им, и уже много лет. Я фанат SLAYER, у него очень характерный голос, которым я восхищаюсь уже много-много лет. Поэтому, когда мы исполняем эти песни, я просто выхожу на сцену и стараюсь изо всех сил, чтобы отдать должное песням и его голосу, потому что я считаю его потрясающим».







