KERRY KING может записать альбом в 2026

США
10 дек 2024 :
KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN
9 дек 2024 :
KERRY KING о выступлениях сольно
5 дек 2024 :
KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN
8 ноя 2024 :
KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
15 окт 2024 :
KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля
2 окт 2024 :
Новое видео KERRY KING
17 сен 2024 :
Видео с выступления KERRY KING
4 сен 2024 :
Видео с выступления KERRY KING
2 сен 2024 :
KERRY KING не против новых концертов SLAYER
22 авг 2024 :
MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
17 авг 2024 :
KERRY KING: «Люди — это тараканы!»
15 авг 2024 :
KERRY KING готов выпустить демки со своим вокалом
14 авг 2024 :
Гитарист KERRY KING не за ИИ
12 авг 2024 :
Видео с выступления KERRY KING
6 авг 2024 :
KERRY KING: «PHILIP ANSELMO — не мой перец»
31 июл 2024 :
MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»
26 июл 2024 :
Видео с выступления KERRY KING
23 июл 2024 :
KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON
22 июл 2024 :
MARK MORTON уважает KERRY KING
21 июл 2024 :
PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING
14 июл 2024 :
KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS
11 июл 2024 :
PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»
8 июл 2024 :
Видео с выступления KERRY KING
4 июл 2024 :
KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»
26 июн 2024 :
KERRY KING: «Религия — это ложь!»
21 июн 2024 :
Видео полного выступления KERRY KING
20 июн 2024 :
KERRY KING о первом альбоме
17 июн 2024 :
Видео с выступления KERRY KING
11 июн 2024 :
Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
Первый концерт KERRY KING
7 май 2024 :
KERRY KING: «Реюнион SLAYER не повлечет за собой запись альбомов»
6 май 2024 :
Гитарист KERRY KING: «Не один Джефф писал всё в SLAYER»
2 май 2024 :
KERRY KING: «Начать оказалось труднее, чем я предполагал»
12 апр 2024 :
Новое видео KERRY KING
18 мар 2024 :
Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ожидания слушателей»
14 мар 2024 :
PHIL DEMMEL о возвращении SLAYER
13 мар 2024 :
MARK OSEGUEDA о том, как оказался в группе KERRY KING
11 мар 2024 :
KIRK HAMMETT похвалил соло PHIL'a DEMMEL'a в сольном проекте KERRY KING'a
11 фев 2024 :
PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше четырех лет»
7 фев 2024 :
Официальное фото нового состава KERRY KING
7 фев 2024 :
KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
6 фев 2024 :
Первое фото новой группы KERRY KING
6 фев 2024 :
KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
5 фев 2024 :
MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024 :
Новая песня KERRY KING
сегодня
KERRY KING может записать альбом в 2026
Mark Osegueda в недавнем интервью намекнул, что новый альбом от KERRY KING может быть записан в следующем году:
«Всё идёт отлично. Мы только что вернулись из Японии, где провели наши первые концерты. Они были потрясающими. И в рамках тура в поддержку дебютного сольного альбома "From Hell I Rise" мы объездили всю страну. Я думаю, что в некотором смысле турне в поддержку этого альбома завершилось. Мы несколько раз объездили Северную Америку, несколько раз Европу, Южную Америку, Японию, Австралию. Так что мы довольно хорошо поработали над этим альбомом. А сейчас мы заняты сочинением и сбором материала для второго альбома. Он уже готовится, всё в процессе. И мы, вероятно, запишем второй альбом где-то в первом квартале следующего года. Когда он выйдет, я пока не знаю. Но мы в данный момент собираем песни для него».
Он также рассказал о том, каково было записывать альбом и гастролировать с группой:
«Они хорошие парни. Я их люблю. Это отличная группа, приятно быть её участником. Гастролировать с ними потрясающе. Все они надёжные парни, которых я знаю уже много лет, десятилетий. Я очень горжусь тем, что являюсь участником этой группы, и с нетерпением жду продолжения, это точно».
Когда интервьюер заметил, что Mark отлично имитирует вокальные партии Tom'a , когда King и его сольная группа исполняют песни SLAYER вживую, Mark ответил:
«Tom — это икона. Я восхищаюсь им, и уже много лет. Я фанат SLAYER, у него очень характерный голос, которым я восхищаюсь уже много-много лет. Поэтому, когда мы исполняем эти песни, я просто выхожу на сцену и стараюсь изо всех сил, чтобы отдать должное песням и его голосу, потому что я считаю его потрясающим».
