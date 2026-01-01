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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Kerry King

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5 май 2025 : 		 Почему KERRY KING играет песни SLAYER?

28 апр 2025 : 		 KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года

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13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

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Видео с выступления KERRY KING



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Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось четвертого июля на Summerfest, Milwaukee, Wisconsin, доступно для просмотра: На этом фестивале он заменил MEGADETH, которые отказались от выступления в апреле из-за "конфликта в расписании":

01. Where I Reign
02. Toxic
03. Trophies Of The Tyrant
04. Residue
05. Two Fists
06. Idle Hands
07. Repentless (SLAYER song)
08. Rage
09. Tension
10. Crucifixation
11. Disciple (SLAYER song)
12. Wicked World (BLACK SABBATH cover)
13. Shrapnel
14. Raining Blood (SLAYER song)
15. Black Magic (SLAYER song)
16. From Hell I Rise




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