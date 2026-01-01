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Видео с выступления KERRY KING



Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось четвертого июля на Summerfest, Milwaukee, Wisconsin, доступно для просмотра: На этом фестивале он заменил MEGADETH, которые отказались от выступления в апреле из-за "конфликта в расписании":



01. Where I Reign

02. Toxic

03. Trophies Of The Tyrant

04. Residue

05. Two Fists

06. Idle Hands

07. Repentless (SLAYER song)

08. Rage

09. Tension

10. Crucifixation

11. Disciple (SLAYER song)

12. Wicked World (BLACK SABBATH cover)

13. Shrapnel

14. Raining Blood (SLAYER song)

15. Black Magic (SLAYER song)

16. From Hell I Rise







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