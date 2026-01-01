28 апр 2026



Переиздание альбома KERRY KING выйдет с бонусами



19 июня Reigning Phoenix Music выпустят расширенную версию дебютного альбома KERRY KING "From Hell I Rise", которая будет снабжена новым оформлением и несколькими бонус-треками. Помимо обычных изданий, тиражом в 666 копий будет доступно earbook-издание с двумя винилами, концертным CD и Blu-ray с дебютного концерта в Чикаго:



01. Diablo

02. Where I Reign

03. Residue

04. Idle Hands

05. Trophies Of The Tyrant

06. Crucifixation

07. Tension

08. Everything I Hate About You

09. Toxic

10. Two Fists

11. Rage

12. Shrapnel

13. From Hell I Rise

14. Crucifixation (demo; Kerry King on vocals)

15. From Hell I Rise (demo; Kerry King on vocals)

16. Two Fists (demo; Kerry King on vocals)

17. Rage (demo; Kerry King on vocals)

18. Trophies Of The Tyrant (demo; Kerry King on vocals)







