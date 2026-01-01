Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 32
*LIVA на Wormholedeath 27
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 32
*LIVA на Wormholedeath 27
28 апр 2026 : 		 Переиздание альбома KERRY KING выйдет с бонусами

25 мар 2026 : 		 KERRY KING начнет запись весной

26 дек 2025 : 		 MARK OSEGUEDA: «Пытаюсь петь SLAYER как могу!»

30 ноя 2025 : 		 KERRY KING может записать альбом в 2026

11 ноя 2025 : 		 KERRY KING любит погонять шары

4 ноя 2025 : 		 KERRY KING работает над текстами

20 окт 2025 : 		 KERRY KING исполнил SLAYER, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

31 июл 2025 : 		 KERRY KING почтил память Оззи

17 май 2025 : 		 KERRY KING: «Играть с друзьями гораздо важнее, чем я думал»

11 май 2025 : 		 KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»

6 май 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

5 май 2025 : 		 Почему KERRY KING играет песни SLAYER?

28 апр 2025 : 		 KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года

22 апр 2025 : 		 KERRY KING разогрел рестлера

9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING
|||| 28 апр 2026

Переиздание альбома KERRY KING выйдет с бонусами



19 июня Reigning Phoenix Music выпустят расширенную версию дебютного альбома KERRY KING "From Hell I Rise", которая будет снабжена новым оформлением и несколькими бонус-треками. Помимо обычных изданий, тиражом в 666 копий будет доступно earbook-издание с двумя винилами, концертным CD и Blu-ray с дебютного концерта в Чикаго:

01. Diablo
02. Where I Reign
03. Residue
04. Idle Hands
05. Trophies Of The Tyrant
06. Crucifixation
07. Tension
08. Everything I Hate About You
09. Toxic
10. Two Fists
11. Rage
12. Shrapnel
13. From Hell I Rise
14. Crucifixation (demo; Kerry King on vocals)
15. From Hell I Rise (demo; Kerry King on vocals)
16. Two Fists (demo; Kerry King on vocals)
17. Rage (demo; Kerry King on vocals)
18. Trophies Of The Tyrant (demo; Kerry King on vocals)




