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Как поет KERRY KING?



Расширенная версию дебютного альбома KERRY KING, "From Hell I Rise", снабженная пятью демо-версиями с вокалом Kerry, была выпущена на Reigning Phoenix Music — послушать эти версии можно ниже:



01. Diablo

02. Where I Reign

03. Residue

04. Idle Hands

05. Trophies Of The Tyrant

06. Crucifixation

07. Tension

08. Everything I Hate About You

09. Toxic

10. Two Fists

11. Rage

12. Shrapnel

13. From Hell I Rise

14. Crucifixation (demo; Kerry King on vocals)

15. From Hell I Rise (demo; Kerry King on vocals)

16. Two Fists (demo; Kerry King on vocals)

17. Rage (demo; Kerry King on vocals)

18. Trophies Of The Tyrant (demo; Kerry King on vocals)







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