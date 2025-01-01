Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Умер Эйс Фрейли 21
20 окт 2025 : 		 KERRY KING исполнил SLAYER, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

31 июл 2025 : 		 KERRY KING почтил память Оззи

17 май 2025 : 		 KERRY KING: «Играть с друзьями гораздо важнее, чем я думал»

11 май 2025 : 		 KERRY KING о том, что не стал участником MEGADETH: «Я понимаю, что сделал правильный выбор»

6 май 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

5 май 2025 : 		 Почему KERRY KING играет песни SLAYER?

28 апр 2025 : 		 KERRY KING хочет завершить запись альбома до конца года

22 апр 2025 : 		 KERRY KING разогрел рестлера

9 апр 2025 : 		 KERRY KING послал хейтеров

26 фев 2025 : 		 KERRY KING: «Не хочу я книжку писать!»

21 фев 2025 : 		 KERRY KING хочет альбом в 2026

10 фев 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления KERRY KING

17 янв 2025 : 		 KERRY KING открыл американский тур

15 янв 2025 : 		 KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST

13 янв 2025 : 		 KERRY KING с радостью играет где угодно

12 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, AC/DC и METALLICA

11 янв 2025 : 		 KERRY KING: «DAVE MUSTAINE обязательно что-то ляпнет»

5 янв 2025 : 		 KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов

24 дек 2024 : 		 MARK OSEGUEDA о работе с KERRY KING

23 дек 2024 : 		 KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!»

20 дек 2024 : 		 KERRY KING выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

18 дек 2024 : 		 Зачем KERRY KING стали играть IRON MAIDEN

10 дек 2024 : 		 KERRY KING опять сыграл IRON MAIDEN

9 дек 2024 : 		 KERRY KING о выступлениях сольно

5 дек 2024 : 		 KERRY KING почтил память Пола Ди'Анно и высказался о позднем IRON MAIDEN
Показать далее
KERRY KING исполнил SLAYER, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN



Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось 16 октября в Big Cat, Osaka, Japan, доступно для просмотра ниже:

01. Where I Reign
02. Rage
03. Trophies Of The Tyrant
04. Residue
05. Two Fists
06. Idle Hands
07. Repentless (SLAYER song)
08. Toxic
09. Tension
10. Everything I Hate About You
11. Disciple (SLAYER song)
12. Purgatory (IRON MAIDEN cover)
13. Chemical Warfare (SLAYER song)
14. Crucifixation
15. At Dawn They Sleep (SLAYER song)
16. Wicked World (BLACK SABBATH cover)
17. Shrapnel
18. Raining Blood (SLAYER song)
19. Black Magic (SLAYER song)
20. From Hell I Rise




просмотров: 255

