KERRY KING исполнил SLAYER, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN



Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось 16 октября в Big Cat, Osaka, Japan, доступно для просмотра ниже:



01. Where I Reign

02. Rage

03. Trophies Of The Tyrant

04. Residue

05. Two Fists

06. Idle Hands

07. Repentless (SLAYER song)

08. Toxic

09. Tension

10. Everything I Hate About You

11. Disciple (SLAYER song)

12. Purgatory (IRON MAIDEN cover)

13. Chemical Warfare (SLAYER song)

14. Crucifixation

15. At Dawn They Sleep (SLAYER song)

16. Wicked World (BLACK SABBATH cover)

17. Shrapnel

18. Raining Blood (SLAYER song)

19. Black Magic (SLAYER song)

20. From Hell I Rise







