Новости
Death Angel

29 дек 2025 : 		 Что вдохновляет DEATH ANGEL продолжать? Отвечает вокалист

16 дек 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о сцене Сан-Франциско 80-х

11 дек 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL обещает новую пластинку

30 ноя 2025 : 		 DEATH ANGEL открыли тур

27 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Пройдет определенное время, прежде чем выйдет новый альбом»

26 ноя 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграли Act III

11 ноя 2025 : 		 Стоит ли ждать новый DEATH ANGEL в 2026?

7 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

2 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

14 окт 2025 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91»

22 июл 2025 : 		 DEATH ANGEL должны быть успешнее!

15 июл 2025 : 		 Винил DEATH ANGEL выйдет осенью

21 июн 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»

1 май 2025 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

29 апр 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграют Act III

11 янв 2025 : 		 MARK OSEGUEDA: «Я предложил несколько вариантов замены для тура с W.A.S.P.»

8 дек 2024 : 		 DEATH ANGEL не поехали в тур с W.A.S.P. из-за Kerry King

15 окт 2024 : 		 Юбилейный винил DEATH ANGEL выйдет зимой

24 сен 2024 : 		 Рождественский стрим от DEATH ANGEL

11 сен 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»

15 авг 2024 : 		 DEATH ANGEL не едут в тур с W.A.S.P. из-за «предательства»

24 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL не против двойни

1 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL готовы к студии

3 июн 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о том, как он рассказал коллегам по группе, что будет петь в группе KERRY KING

13 апр 2024 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

6 апр 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о чуть не умершем барабанщике
Что вдохновляет DEATH ANGEL продолжать? Отвечает вокалист



MARK OSEGUEDA в недавнем интервью спросили, что спустя столько времени вдохновляет музыкантов DEATH ANGEL продолжать:

«Это любовь к музыке и к ее исполнению. Либо ты создан для этого, либо нет. Я считаю, что музыка такого типа, приносящая адреналин и раскрепощение, становится почти зависимостью. Но я также считаю, что вы слышите подобное от всех исполнителей по всему миру. Что касается металла, то он для меня такой приземляющий, потому что каждый вечер, когда мы его играем, я выплескиваю свое разочарование. И это касается всех. И именно поэтому они продолжают».

Ссылаясь на тот факт, что SLAYER прекратили гастролировать в 2019 году, а MEGADETH отправятся в "прощальный" тур в 2026 году, Mark продолжил:

«MEGADETH сказали, что да, они объявляют о своем уходе, но я совсем недавно прочитал статью, в которой Dave сказал, что прощальный тур продлится где-то от трех до пяти лет. И я такой: "Ну, вот и все". Так что ты просто продолжаешь двигаться, пока твое тело не скажет нет. И со SLAYER то же самое. Они больше не гастролируют, но каждый год дают по несколько концертов. И я считаю, это здорово для фанатов SLAYER, которым так и не удалось их увидеть, потому что есть молодое поколение металлистов, которые продолжают появляться каждый год. И некоторые из них упустили возможность увидеть этих ребят, а теперь у них есть такая возможность, так что это довольно круто. И то, что заставляет нас двигаться вперед, в значительной степени одно и то же — просто любовь к музыке, любовь к этой сцене и ко всему, что эта музыка принесла нам, и эгоистичные чувства, которые она вызывает у меня, когда я нахожусь на сцене. Я буду продолжать, пока мое тело буквально не скажет ХВАТИТ!»




просмотров: 75

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
