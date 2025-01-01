сегодня



Что вдохновляет DEATH ANGEL продолжать? Отвечает вокалист



MARK OSEGUEDA в недавнем интервью спросили, что спустя столько времени вдохновляет музыкантов DEATH ANGEL продолжать:



«Это любовь к музыке и к ее исполнению. Либо ты создан для этого, либо нет. Я считаю, что музыка такого типа, приносящая адреналин и раскрепощение, становится почти зависимостью. Но я также считаю, что вы слышите подобное от всех исполнителей по всему миру. Что касается металла, то он для меня такой приземляющий, потому что каждый вечер, когда мы его играем, я выплескиваю свое разочарование. И это касается всех. И именно поэтому они продолжают».



Ссылаясь на тот факт, что SLAYER прекратили гастролировать в 2019 году, а MEGADETH отправятся в "прощальный" тур в 2026 году, Mark продолжил:



«MEGADETH сказали, что да, они объявляют о своем уходе, но я совсем недавно прочитал статью, в которой Dave сказал, что прощальный тур продлится где-то от трех до пяти лет. И я такой: "Ну, вот и все". Так что ты просто продолжаешь двигаться, пока твое тело не скажет нет. И со SLAYER то же самое. Они больше не гастролируют, но каждый год дают по несколько концертов. И я считаю, это здорово для фанатов SLAYER, которым так и не удалось их увидеть, потому что есть молодое поколение металлистов, которые продолжают появляться каждый год. И некоторые из них упустили возможность увидеть этих ребят, а теперь у них есть такая возможность, так что это довольно круто. И то, что заставляет нас двигаться вперед, в значительной степени одно и то же — просто любовь к музыке, любовь к этой сцене и ко всему, что эта музыка принесла нам, и эгоистичные чувства, которые она вызывает у меня, когда я нахожусь на сцене. Я буду продолжать, пока мое тело буквально не скажет ХВАТИТ!»







