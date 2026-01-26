Arts
Новости
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 26
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 26
Static-X



*

Static-X

*



26 янв 2026 : 		 Фильм про Уйэна Статика все же будет

14 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления STATIC-X

25 дек 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Я не фанат религии»

17 дек 2025 : 		 Наследники Уйэна Статика разорвали отношения с режиссером

15 дек 2025 : 		 Режиссер фильма ответил родственникам Уэйна Статика

12 дек 2025 : 		 Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму

7 дек 2025 : 		 Визуальный ряд от STATIC-X

6 ноя 2025 : 		 Планируется фильм о вокалисте STATIC-X

6 окт 2025 : 		 EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X

5 сен 2025 : 		 STATIC-X отметят юбилей дебютного альбома

4 сен 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»

27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X
Фильм про Уйэна Статика все же будет



Matt Zane объявил о том, что все таки будет снимать фильм о жизни Уэйна Статика и Теры Рэй на собственные средства после того, как недавно открытая кампания по сбору средств на фильм провалилась. Кампания столкнулась с серьезными трудностями после того, как наследники Уэйна Статика и Теры Рэй публично выступили против проекта менее чем за 24 часа до его запуска. На следующий день Zane получил уведомление о прекращении работы над документальным фильмом от обеих компаний, что вызвало значительную негативную реакцию со стороны фанатов и способствовало тому, что кампания не достигла своих финансовых целей.

Несмотря на неудачу, Zane говорит, что он по-прежнему намерен завершить работу над документальным фильмом и будет лично финансировать проект.

«Я уверен, что наследники и все остальные участники нынешнего лагеря STATIC-X думали, что если они смогут помешать моему финансированию, то на этом все закончится. Я здесь, чтобы сказать вам, что я буду двигаться вперед, несмотря ни на что, и буду сам финансировать этот проект, чтобы гарантировать его реализацию».

Часть фан-сообщества ранее обвиняла Zane в том, что он стремится к созданию документального фильма с целью "получения прибыли". Однако, поскольку проект теперь финансируется за счет собственных средств, все финансовые риски ложатся исключительно на режиссера, а вероятность получения прибыли минимальна. Zane утверждает, что финансовая выгода никогда не была его мотивацией.

«Уэйн и Тера попросили меня сделать это. Они были моими друзьями. Я не мог сделать это, пока они были здесь, но я могу сделать это сейчас. Они хотели, чтобы их история была правдивой, и доверили мне все свои видеопроекты. Я их не подведу».

Zane также выразил желание продолжать диалог с семьями Уэйна Статика и Теры Рэй относительно замысла фильма.

«Я искренне надеюсь, что их семьи посмотрят это. Я искренне верю, что они поймут, что моим намерением всегда было уважать желания Уэйна и Теры и ничего более».




Комментарии

26 янв 2026
Mistis
Никогд не заходил этот Статик, только по молодости клип Cold помню. А вот сольник его в 2011 на репите гонял, да и сейчас переслушиваю. Жаль что те песни которые он написал скорее всего не получиться услышать. Странная семейка... Ну наркоманы, что с них взять ?!
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
