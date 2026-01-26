сегодня



Фильм про Уйэна Статика все же будет



Matt Zane объявил о том, что все таки будет снимать фильм о жизни Уэйна Статика и Теры Рэй на собственные средства после того, как недавно открытая кампания по сбору средств на фильм провалилась. Кампания столкнулась с серьезными трудностями после того, как наследники Уэйна Статика и Теры Рэй публично выступили против проекта менее чем за 24 часа до его запуска. На следующий день Zane получил уведомление о прекращении работы над документальным фильмом от обеих компаний, что вызвало значительную негативную реакцию со стороны фанатов и способствовало тому, что кампания не достигла своих финансовых целей.



Несмотря на неудачу, Zane говорит, что он по-прежнему намерен завершить работу над документальным фильмом и будет лично финансировать проект.



«Я уверен, что наследники и все остальные участники нынешнего лагеря STATIC-X думали, что если они смогут помешать моему финансированию, то на этом все закончится. Я здесь, чтобы сказать вам, что я буду двигаться вперед, несмотря ни на что, и буду сам финансировать этот проект, чтобы гарантировать его реализацию».



Часть фан-сообщества ранее обвиняла Zane в том, что он стремится к созданию документального фильма с целью "получения прибыли". Однако, поскольку проект теперь финансируется за счет собственных средств, все финансовые риски ложатся исключительно на режиссера, а вероятность получения прибыли минимальна. Zane утверждает, что финансовая выгода никогда не была его мотивацией.



«Уэйн и Тера попросили меня сделать это. Они были моими друзьями. Я не мог сделать это, пока они были здесь, но я могу сделать это сейчас. Они хотели, чтобы их история была правдивой, и доверили мне все свои видеопроекты. Я их не подведу».



Zane также выразил желание продолжать диалог с семьями Уэйна Статика и Теры Рэй относительно замысла фильма.



«Я искренне надеюсь, что их семьи посмотрят это. Я искренне верю, что они поймут, что моим намерением всегда было уважать желания Уэйна и Теры и ничего более».







