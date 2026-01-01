Профессиональное видео с выступления STATIC-X

18 апр 2023 :
|
STATIC-X в 4K
22 мар 2023 :
|
Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"
20 мар 2023 :
|
Видео полного выступления STATIC-X
17 мар 2023 :
|
Басист STATIC-X — о новой музыке
1 мар 2023 :
|
Вокалист STATIC-X представил новую маску
23 фев 2023 :
|
Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»
9 фев 2023 :
|
Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X
27 дек 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»
26 дек 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»
23 ноя 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме
20 окт 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»
2 сен 2022 :
|
Так кто же Xer0?
2 авг 2022 :
|
Видео полного выступления STATIC-X
4 ноя 2021 :
|
Новое видео STATIC-X
26 авг 2021 :
|
STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"
3 дек 2020 :
|
STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста
25 сен 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»
25 сен 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
17 сен 2020 :
|
TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»
26 авг 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»
29 июл 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»
23 июл 2020 :
|
Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X
20 июл 2020 :
|
Видео с выступления STATIC-X
17 июл 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
10 июл 2020 :
|
Семплы новых песен STATIC-X
27 июн 2020 :
|
Фрагменты новых песен STATIC-X
15 июн 2020 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»
7 июн 2020 :
|
Трек-лист нового альбома STATIC-X
16 май 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
28 апр 2020 :
|
Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE
10 фев 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
7 фев 2020 :
|
Новая песня STATIC-X
3 фев 2020 :
|
STATIC-X о временном вокалисте
1 ноя 2019 :
|
STATIC-X выпускают пиво
22 окт 2019 :
|
TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X
9 окт 2019 :
|
Личность вокалиста STATIC-X установлена
9 окт 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
8 окт 2019 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет весной
2 июл 2019 :
|
Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста
25 июн 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
20 июн 2019 :
|
STATIC-X открыли тур
5 апр 2019 :
|
STATIC-X о маске вокалиста
28 мар 2019 :
|
STATIC-X представили вокалиста
26 окт 2018 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году
18 окт 2016 :
|
Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену
29 янв 2016 :
|
Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X
25 янв 2016 :
|
Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика
17 янв 2016 :
|
Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC
15 янв 2016 :
|
Вдова Уэйна Статика найдена мертвой
13 мар 2015 :
|
Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X
11 мар 2015 :
|
DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X
23 янв 2015 :
|
Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X
20 янв 2015 :
|
Концерт памяти фронтмена STATIC-X покажут в онлайне
20 ноя 2014 :
|
MAX CAVALERA о смерти вокалиста STATIC-X
10 ноя 2014 :
|
Коронер: «Насильственных причин смерти вокалиста STATIC-X не обнаружено»
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: «Уэйн не сидел на наркотиках»
7 ноя 2014 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Бывший басист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: "Я постараюсь быть сильной!"
2 ноя 2014 :
|
Умер вокалист STATIC-X
18 апр 2014 :
|
Вокалист STATIC-X исполняет альбом 'Wisconsin Death Trip'
25 дек 2013 :
|
Вокалист STATIC-X в новом видео DMC
13 сен 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
5 сен 2012 :
|
STATIC-X покинул басист
21 июл 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
9 июл 2012 :
|
Фронтмен STATIC-X об аресте Randy Blythe’а: «Странно, что они хотят на него это повесить»
30 июн 2012 :
|
STATIC-X возвращаются
6 мар 2012 :
|
Видео с выступления вокалиста STATIC-X
28 янв 2012 :
|
WAYNE STATIC: видео с 'NAMM Jam'
8 сен 2011 :
|
Видео фронтмена STATIC-X
23 авг 2011 :
|
Сольный сингл вокалиста STATIC-X
5 авг 2011 :
|
Фронтмен STATIC-X выпустит в октябре дебютный сольный альбом
11 авг 2010 :
|
Бывший басист STATIC-X о своих новых проектах
3 сен 2009 :
|
Фронтмен STATIC-X занят соло-проектом PIGHAMMER
22 фев 2009 :
|
Новая песня STATIC-X
26 янв 2009 :
|
Обложка нового альбома STATIC-X
10 янв 2009 :
|
STATIC-X: треклист нового альбома
11 дек 2008 :
|
STATIC-X объявили название и дату выхода нового альбома
30 июл 2008 :
|
STATIC-X выпустят DVD в октябре
15 авг 2007 :
|
Новое видео от STATIC-X
19 дек 2006 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в марте
